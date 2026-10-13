Stollárék sikerrel vették a vuhani torna első fordulóját

Stollár Fanny és Vu Fang-hszien bejutott a második fordulóba a négymillió dollár (1.4 milliárd forint) összdíjazású vuhani női kemény pályás tenisztorna páros versenyében.
A magyar–tajvani duó kedden két sima szettben búcsúztatta az új-zélandi Erin Routliffe-et és indonéz Aldila Sutjiadit, a találkozó 1 óra 16 percig tartott.
A kínai verseny másik magyarja, Bondár Anna egyesben a selejtezőben indult, majd szerencsés vesztesként feljutott a főtáblára, ahol hétfőn az első fordulóban kiesett.
WTA-TORNA, WUHAN (4 millió dollár, kemény pálya)
Páros, 1. forduló (a 16 közé jutásért)
Stollár Fanny, Vu Fang-hszien (magyar, tajvani)–Erin Routliffe, Aldila Sutjiadi (új-zélandi, indonéz) 6:3, 6:3
Legfrissebb hírek
Medvegyev komoly összeget bukott a pekingi tenisztornán
Tenisz
2026.10.10. 11:02
Tenisz ob: Kisantal Botond legyőzte Balázs Attilát a döntőben
Tenisz
2026.10.04. 16:40
Tóth Amarissa megvédte címét a tenisz ob-n
Tenisz
2026.10.03. 15:35