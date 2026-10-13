Nemzeti Sportrádió

Stollárék sikerrel vették a vuhani torna első fordulóját

2026.10.13. 07:31
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Stollár Fanny (Fotó: Getty Images)
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tenisz Vu Fang-hszien Vuhan Stollár Fanny
Stollár Fanny és Vu Fang-hszien bejutott a második fordulóba a négymillió dollár (1.4 milliárd forint) összdíjazású vuhani női kemény pályás tenisztorna páros versenyében.

A magyar–tajvani duó kedden két sima szettben búcsúztatta az új-zélandi Erin Routliffe-et és indonéz Aldila Sutjiadit, a találkozó 1 óra 16 percig tartott.

A kínai verseny másik magyarja, Bondár Anna egyesben a selejtezőben indult, majd szerencsés vesztesként feljutott a főtáblára, ahol hétfőn az első fordulóban kiesett.

WTA-TORNA, WUHAN (4 millió dollár, kemény pálya)
Páros, 1. forduló (a 16 közé jutásért)
Stollár Fanny, Vu Fang-hszien (magyar, tajvani)–Erin Routliffe, Aldila Sutjiadi (új-zélandi, indonéz) 6:3, 6:3

 

tenisz Vu Fang-hszien Vuhan Stollár Fanny
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