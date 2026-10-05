Nemzeti Sportrádió

Stollárék párosa az első fordulóban búcsúzott a pekingi tenisztornán

2026.10.05. 08:30
null
Stollár Fannyék alulmaradtak az első fordulóban (Fotó: Getty Images)
Címkék
női páros Cristina Bucsa pekingi tenisztorna Stollár Fanny
Stollár Fanny az orosz Jekatyerina Alekszandrova oldalán az 1. fordulóban búcsúzott a pekingi tenisztorna női páros versenyében.

A magyar játékos és partnere nagy csatában, 1 óra 44 perc alatt döntő rövidítés után kapott ki a negyedik helyen kiemelt spanyol Cristina Bucsa és az amerikai Nicole Melichar-Martinez duótól.

PEKINGI TENISZTORNA
Női páros
1. forduló (a 16 közé jutásért)
Cristina Bucsa, Nicole Melichar-Martinez (spanyol, amerikai, 4.)–Stollár Fanny, Jekatyerina Alekszandrova (magyar, orosz) 4:6, 7:6 (7–5) 12–10 – döntő rövidítés

 

női páros Cristina Bucsa pekingi tenisztorna Stollár Fanny
Legfrissebb hírek

Kiesett Szöulban a Bondár, Stollár kettős

Tenisz
2026.09.21. 12:19

Udvardy Pannának a 16 között véget ért a guadalajarai torna

Tenisz
2026.09.15. 23:03

US Open: Bondárék háromszettes meccsen búcsúztak női párosban

Tenisz
2026.09.07. 23:20

US Open: Szabalenka és Alcaraz is folytatja menetelését; négy amerikai is csillogott New Yorkban

Tenisz
2026.09.06. 07:23

Stollárék párosban továbbjutottak a US Open első fordulójából

Tenisz
2026.09.04. 23:44

Stollárék az első fordulóban búcsúztak a monterreyi tenisztornától

Tenisz
2026.08.25. 07:16

Cincinnati tenisztorna: Stollárék kikaptak az első fordulóban

Tenisz
2026.08.16. 22:51

Stollárék párosa kiesett a nyolcaddöntőben a torontói tenisztornán

Tenisz
2026.08.08. 20:31