Stollárék párosa az első fordulóban búcsúzott a pekingi tenisztornán

A magyar játékos és partnere nagy csatában, 1 óra 44 perc alatt döntő rövidítés után kapott ki a negyedik helyen kiemelt spanyol Cristina Bucsa és az amerikai Nicole Melichar-Martinez duótól.



PEKINGI TENISZTORNA

Női páros

1. forduló (a 16 közé jutásért)

Cristina Bucsa, Nicole Melichar-Martinez (spanyol, amerikai, 4.)–Stollár Fanny, Jekatyerina Alekszandrova (magyar, orosz) 4:6, 7:6 (7–5) 12–10 – döntő rövidítés