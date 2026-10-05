Stollárék párosa az első fordulóban búcsúzott a pekingi tenisztornán

Stollár Fanny az orosz Jekatyerina Alekszandrova oldalán az 1. fordulóban búcsúzott a pekingi tenisztorna női páros versenyében.
A magyar játékos és partnere nagy csatában, 1 óra 44 perc alatt döntő rövidítés után kapott ki a negyedik helyen kiemelt spanyol Cristina Bucsa és az amerikai Nicole Melichar-Martinez duótól.
PEKINGI TENISZTORNA
Női páros
1. forduló (a 16 közé jutásért)
Cristina Bucsa, Nicole Melichar-Martinez (spanyol, amerikai, 4.)–Stollár Fanny, Jekatyerina Alekszandrova (magyar, orosz) 4:6, 7:6 (7–5) 12–10 – döntő rövidítés
Legfrissebb hírek
Kiesett Szöulban a Bondár, Stollár kettős
Tenisz
2026.09.21. 12:19
Udvardy Pannának a 16 között véget ért a guadalajarai torna
Tenisz
2026.09.15. 23:03
US Open: Bondárék háromszettes meccsen búcsúztak női párosban
Tenisz
2026.09.07. 23:20
Stollárék párosban továbbjutottak a US Open első fordulójából
Tenisz
2026.09.04. 23:44
Cincinnati tenisztorna: Stollárék kikaptak az első fordulóban
Tenisz
2026.08.16. 22:51