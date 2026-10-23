Ningpói tenisztorna: norvég, amerikai ellenfél vár Stollárékra az elődöntőben

Az Ulrikke Eikeri, Quinn Gleason norvég, amerikai duó lesz Stollár Fanny és a szintén amerikai Desirae Krawczyk ellenfele a kínai Ningpóban zajló, 1.2 millió dollár (körülbelül 390 millió forint) összdíjazású női tenisztorna párosversenyének elődöntőjében.
Stollárék már csütörtökön biztosították a helyüket a legjobb négy között, a negyedik negyeddöntőt azonban csak pénteken bonyolították le.
Eikeri és Gleason az Erin Routliffe, Aldila Sutjiadi új-zélandi, indonéz duóval csapott össze a nyolc között és két sima játszmában, 6:3, 6:4-re nyert.
Az elődöntőt közép-európai idő szerint szombaton rendezik. A fináléban az első helyen kiemelt Cristina Bucsa, Nicole Melichar-Martinez spanyol, amerikai kettős vár a győztesre. Utóbbi páros eddig mindössze egy mérkőzést játszott, mert ellenfelei visszalépése után a negyeddöntőből és az elődöntőből is játék nélkül jutott tovább.
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