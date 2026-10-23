Ningpói tenisztorna: norvég, amerikai ellenfél vár Stollárékra az elődöntőben

Stollárék már csütörtökön biztosították a helyüket a legjobb négy között, a negyedik negyeddöntőt azonban csak pénteken bonyolították le.

Eikeri és Gleason az Erin Routliffe, Aldila Sutjiadi új-zélandi, indonéz duóval csapott össze a nyolc között és két sima játszmában, 6:3, 6:4-re nyert.

Az elődöntőt közép-európai idő szerint szombaton rendezik. A fináléban az első helyen kiemelt Cristina Bucsa, Nicole Melichar-Martinez spanyol, amerikai kettős vár a győztesre. Utóbbi páros eddig mindössze egy mérkőzést játszott, mert ellenfelei visszalépése után a negyeddöntőből és az elődöntőből is játék nélkül jutott tovább.