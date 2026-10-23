Nemzeti Sportrádió

Ningpói tenisztorna: norvég, amerikai ellenfél vár Stollárékra az elődöntőben

2026.10.23. 15:58
null
Lengyel Viktória GrétaStollár Fanny (Fotó: Lengyel Viktória Gréta)
Címkék
ningpói tenisztorna Desirae Krawczyk Stollár Fanny
Az Ulrikke Eikeri, Quinn Gleason norvég, amerikai duó lesz Stollár Fanny és a szintén amerikai Desirae Krawczyk ellenfele a kínai Ningpóban zajló, 1.2 millió dollár (körülbelül 390 millió forint) összdíjazású női tenisztorna párosversenyének elődöntőjében.

Stollárék már csütörtökön biztosították a helyüket a legjobb négy között, a negyedik negyeddöntőt azonban csak pénteken bonyolították le.

Eikeri és Gleason az Erin Routliffe, Aldila Sutjiadi új-zélandi, indonéz duóval csapott össze a nyolc között és két sima játszmában, 6:3, 6:4-re nyert.

Az elődöntőt közép-európai idő szerint szombaton rendezik. A fináléban az első helyen kiemelt Cristina Bucsa, Nicole Melichar-Martinez spanyol, amerikai kettős vár a győztesre. Utóbbi páros eddig mindössze egy mérkőzést játszott, mert ellenfelei visszalépése után a negyeddöntőből és az elődöntőből is játék nélkül jutott tovább.

 

ningpói tenisztorna Desirae Krawczyk Stollár Fanny
Legfrissebb hírek

Stollárék elődöntősök párosban a ningpói tenisztornán

Tenisz
Tegnap, 12:49

Stollárék kiemeltet legyőzve jutottak negyeddöntőbe a ningpói tenisztornán

Tenisz
2026.10.21. 12:46

Stollárék döntő rövidítésben kikaptak a vuhani nyolcaddöntőben

Tenisz
2026.10.15. 14:12

Stollárék sikerrel vették a vuhani torna első fordulóját

Tenisz
2026.10.13. 07:31

Stollárék párosa az első fordulóban búcsúzott a pekingi tenisztornán

Tenisz
2026.10.05. 08:30

Kiesett Szöulban a Bondár, Stollár kettős

Tenisz
2026.09.21. 12:19

US Open: Szabalenka és Alcaraz is folytatja menetelését; négy amerikai is csillogott New Yorkban

Tenisz
2026.09.06. 07:23

Stollárék párosban továbbjutottak a US Open első fordulójából

Tenisz
2026.09.04. 23:44