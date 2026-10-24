Stollár Fannyék döntőbe jutottak a ningpói tenisztornán

A magyar-amerikai duó szombaton az Ulrikke Eikeri, Quinn Gleason norvég-amerikai kettőssel csapott össze, és 4:1-gyel kezdett, de 5:4-nél nem tudta kiszerválni a szettet. Az ellenfél rövidítésre mentette a játszmát, amelyben szettlabdája is volt, de 65 perc után mégis a magyar-amerikai páros került előnybe.

A folytatásban 5:3-nál Stollárék a mérkőzésért adogattak, de nem jártak sikerrel, végül ez a felvonás is tie-breakbe torkollott, melyben ismét ők voltak jobbak. A 2 óra 6 perces találkozó 7:6 (10–8), 7:6 (7–5)-tel zárult.

A fináléban az első helyen kiemelt Cristina Bucsa, Nicole Melichar-Martinez spanyol-amerikai kettős következik. Utóbbi páros eddig mindössze egy mérkőzést játszott, mert ellenfelei visszalépése miatt a negyeddöntőből és az elődöntőből is játék nélkül jutott tovább.

TENISZ

WTA-TORNA, NINGPO (1.2 millió dollár, kemény pálya)

Női páros, elődöntő

Stollár Fanny, Desirae Krawczyk (magyar, amerikai)–Ulrikke Eikeri, Quinn Gleason (norvég, amerikai) 7:6 (10–8), 7:6 (7–5)