Pénteki sportműsor: Nemzetek Ligája-sorsolás és ATP-világbajnokság
NOVEMBER 20., PÉNTEK
FUTBALLPROGRAM
NEMZETEK LIGÁJA
12.00: az osztályozók és a negyeddöntő sorsolása, Nyon
NB III
17. FORDULÓ
ÉSZAKKELETI CSOPORT
13.00: Tiszafüredi VSE–Eger SE
FRANCIA LIGUE 1
11. FORDULÓ
20.45: Troyes–Le Havre
NÉMET BUNDESLIGA
10. FORDULÓ
20.30: Bayern München–1. FC Köln (Tv: Arena4)
SPANYOL LA LIGA
13. FORDULÓ
21.00: Athletic Bilbao–Espanyol (Tv: Spíler2)
SZAÚDI PRO LEAGUE
9. FORDULÓ
18.30: Al-Ahli–Al-Naszr (Tv: Spíler1)
NŐI NB I
16. FORDULÓ
13.00: MTK Budapest–Szekszárd FC
FUTSAL
FÉRFI NB I, 11. FORDULÓ
18.30: Veszprém–DEAC (Tv: M4 Sport)
19.50: Aramis SE–Berettyóújfalu
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
AMERIKAI FUTBALL
NFL, ALAPSZAKASZ
11. FORDULÓ
2.15: Houston Texans–Indianapolis Colts (Tv: Arena4)
AUTÓSPORT
TCR, MAKAÓ
5.00: időmérő (Tv: Sport2)
DARTS
GRAND SLAM, WOLVERHAMPTON
20.00: negyeddöntő (Tv: Sport1)
FORMULA–1
LAS VEGAS-I NAGYDÍJ, LAS VEGAS
1.30: 1. szabadedzés (Tv: M4 Sport)
5.00: 2. szabadedzés (Tv: M4 Sport)
GOLF
PGA TOUR, RSM CLASSIC
18.00: 2. nap (Tv: Eurosport2)
JÉGKORONG
ERSTE LIGA
17.30: Corona Brasov (romániai)–FEHA19
17.30: Háromszéki Ágyúsok (romániai)–Dunaújvárosi Acélbikák
18.00: UTE–DEAC
18.30: DVTK Jegesmedvék–Budapest Jégkorong Akadémia HC
OSZTRÁK LIGA
18.30: FTC-Telekom–HC Bolzano (olasz)
19.15: Hydro Fehérvár AV19–Pioneers Voralberg Feldkirch (osztrák)
19.15: RB Salzburg (osztrák)–Graz 99ers (osztrák)
19.15: TWK Innsbruck (osztrák)–Black Wings Linz (osztrák)
19.15: VSV Villach (osztrák)–Olimpija Ljubljana (szlovén)
19.45: Pustertal Wölfe (olasz)–EC KAC (osztrák)
SVÁJCI BAJNOKSÁG
19.45: Langnau–Amri-Piotta (Tv: Sport2)
KÉZILABDA
FÉRFI EURÓPA-KUPA
3. FORDULÓ, 1. MÉRKŐZÉS
18.30: AEK Athén (görög)–PLER-Budapest
NŐI NB I
9. FORDULÓ
18.00: DVSC Skyline–Kisvárda Master Good SE
18.00: Moyra-Budaörs United Shipping–MTK Budapest (Tv: Sport1)
18.00: Eger Eszterházy SzSE–FTC-Toyota Kovács
KOSÁRLABDA
NBA, ALAPSZAKASZ
2.00: Minnesota Timberwolves–New York Knicks (Tv: Sport1)
KÜZDŐSPORT
14.30: ONE 179, Friday Fights, Bangkok (Tv: Sport1)
LOVASSPORT
GLOBAL CHAMPIONS LEAGUE, VERONA
20.00: díjugratás, elődöntő (Tv: Eurosport1)
MŰKORCSOLYA
GRAND PRIX, HELSINKI
13.00: páros rövidprogram (Tv: Eurosport2, M4 Sport)
14.30: női rövidprogram (Tv: Eurosport2, M4 Sport)
16.25: férfi rövidprogram (Tv: Eurosport2, M4 Sport)
18.20: jégtánc, ritmus (Tv: Eurosport1)
RÖVID PÁLYÁS GYORSKORCSOLYA
WORLD TOUR-SOROZAT, 3. ÁLLOMÁS, SZÖUL
1.00: selejtezők
SAKK
TOTÁLSAKK-VILÁGBAJNOKI SOROZAT, BUDAPEST
15.00: döntő
Benne: a 11. helyért, 2. nap, Rapport Richárd–Jorden van Foreest (holland)
SÍUGRÁS
VILÁGKUPA, LILLEHAMMER
13.55: férfi HS 140, selejtező (Tv: Eurosport1)
15.45: vegyes csapatverseny, HS 140 (Tv: Eurosport1)
SPORTLÖVÉSZET
HUNGARIAN OPEN, BUDAPEST, NEMZETI LŐTÉR
11.30: 10 m légpisztoly mix
16.30: 10 m légpuska mix
TENISZ
ATP-VILÁGBAJNOKSÁG, TORINO
EGYES, IVAN LENDL-CSOPORT, 3. FORDULÓ
14.00: Carlos Alcaraz (spanyol, 2.)–Flavio Cobolli (olasz, 5.) (Tv: Match4)
20.30: Danyiil Medvegyev (orosz, 4.)–Frances Tiafoe (amerikai, 7.) (Tv: Match4)
VÍZILABDA
FÉRFI OB I, ALAPSZAKASZ
7. FORDULÓ, ELHALASZTOTT MÉRKŐZÉS
18.00: Kaposvári VK–One Eger
11. FORDULÓ, ELŐREHOZOTT MÉRKŐZÉS
18.00: Szegedi VE Goodwill Pharma Fortacell–Metalcom-Szentes
NŐI OB I, ALAPSZAKASZ
8. FORDULÓ
19.45: Szegedi VE Goodwill Pharma Fortacell–III. Kerületi TVE