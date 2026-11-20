Hiába a bilbaói fölény, az Espanyol mindhárom pontot elvitte a San Mamésből
A találkozó enyhe baszk fölényt hozott, de hiába támadott jóval többet Edin Terzic együttese – hol a bilbaói csatárok nem találták el a kaput, hol pedig Fortuno védett remek formában. A második félidő derekán kis túlzással a semmiből szerezte meg a vezetést az Espanyol: egy gyors kombináció után Roberto Fernández robogott el a bal oldalon, majd az ötös sarkáról laposan lőtt a hálóba. A folytatásban az Athletic nagy erőkkel támadott az egyenlítésért, de a katalánok kiállták a rohamokat, és begyűjtötték a három pontot. 0–1
SPANYOL LA LIGA
13. FORDULÓ, pénteki mérkőzés
Athletic Bilbao–Espanyol 0–1 (R. Fernández 66.)
Szombaton játsszák
14.00: Alavés–Deportivo (Tv: Spíler2)
16.15: Rayo Vallecano–Valencia (Tv: Spíler2)
18.30: Sevilla–Real Betis (Tv: Spíler2)
21.00: Real Madrid–Celta Vigo (Tv: Spíler2)
Vasárnap játsszák
14.00: Barcelona–Villarreal (Tv: Spíler2)
16.15: Racing Santander–Real Sociedad (Tv: Spíler2)
18.30: Osasuna–Málaga (Tv: Spíler2)
21.00: Getafe–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)
Hétfőn játsszák
21.00: Levante–Elche (Tv: Spíler2)