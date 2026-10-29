Stollár Fannyék párosa búcsúzott Kantonban

2026.10.29. 09:12
Stollár Fanny (Fotó: Getty Images, archív)
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tenisz WTA Stollár Fanny
A harmadik helyen kiemelt Stollár Fanny, Vu Fang-hszien duó búcsúzott a kantoni tenisztorna páros küzdelmeitől.

Stollár és Vu szerdán egy svájci duót győzött le, majd a negyeddöntőben egy tajvani páros várt rájuk.

Stollárék az első szettben két játékot is megnyertek fogadóként, a sajátjaik közül csak egyet buktak el. A második játszmában ők kerültek brékhátrányba, de ezt ledolgozták, és négy szettlabdát hárítva kiharcolták a tie-breaket. Ott a saját szerváikból hármat is elbuktak, a tajvaniak végül a hatodik játszmalabdájukat értékesítették.

A szuper tie-breakben a magyar, tajvani kettős csak egy pontot hozott fogadóként, a saját adogatásaiból viszont hármat sem fejezett be ponttal, így Cso I-hszuan és Cso Ji-cen jutott be a legjobb négy közé.

TENISZ, WTA 250-ES TORNA, KANTON
Páros, negyeddöntő
Cso I-hszuan, Cso Ji-cen (tajvaniak)–Stollár, Vu Fang-szien (magyar, tajvani, 3.) 3:6, 7:6 (7–2), 10–6

 

tenisz WTA Stollár Fanny
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