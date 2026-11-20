A második versenynapon az olimpia műsorán is szereplő pisztolyos és puskás vegyes csapat versenyeket rendezték meg, s a puskásoknál egyértelműen az UTE lövői voltak a favoritok. Dénes és Péni az alapversenyben és a döntőben is kiemelkedett a mezőnyből. Előbbit 633 körös eredménnyel nyerték, közel öt körrel megelőzve a második Bajos Gitta, Pekler Zalán duót (628.3 kör).

A négyes fináléban aztán Péniék tartották kiváló formájukat, és 506.4 kört elérve szereztek aranyérmet, míg az ezüstérmes Peklerék 499.4 körrel zártak.

Korábban a pisztolyosoknál a brit Lucy Evans és a spanyol Pablo Carrera győzött.

A Hungarian Open szombaton zárul, amikor a puska és pisztoly egyéni nyílt versenyeit rendezik, amelyekben a juniorok együtt szerepelnek a felnőttekkel.