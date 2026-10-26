Stollár Fanny ismét a legjobb 50 között van a páros-világranglistán

Egyesben a legjobb magyar Bondár Anna, aki egy helyet hátracsúszva 76. a WTA legfrissebb rangsorában, míg Udvardy Panna öt helyet javítva 78. A női mezőnyt továbbra is a kazah Jelena Ribakina vezeti a fehérorosz Arina Szabalenka és az orosz Mirra Andrejeva előtt – a WTA honlapja alapján.

A férfiaknál Marozsán Fábián egyedüli magyarként van ott a top 100-ban, ő egy helyet javítva 63., míg Piros Zsombor ugyanennyit visszacsúszva 104., Fucsovics Márton pedig két pozíciót visszaesve 143.

Az ATP-listát Jannik Sinner vezeti. A sérülés miatt a szezont már lezáró olasz játékos helyét a jövő héttől a német Alexander Zverev veheti át, akinek ehhez a negyeddöntőig kell eljutnia az e heti, bécsi kemény pályás viadalon.