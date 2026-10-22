Stollárék elődöntősök párosban a ningpói tenisztornán

A kettős a negyedik helyen kiemelt Anna Danyilina, Csiang Hszin-jü kazah, kínai páros szerdai búcsúztatása után csütörtökön a Marija Kozireva, Maia Lumsden orosz, brit egységgel csapott össze, és szetthátrányból fordítva nyert.

Az első játszmát egyetlen brék döntötte el, a rivális 3:2-re vezetett, amikor elvette Stollár Fannyék adogatását, s a magyar, amerikai kettősnek később hiába volt több lehetősége is arra, hogy visszajöjjön, 32 perc után az ellenfél került előnybe.

Sokáig úgy tűnt, a második szett fordulatot hoz, Stollárék ugyanis 4:1-re, majd 5:2-re is vezettek, két játszmalabdájuk is volt, de nem tudtak élni a lehetőségekkel, az ellenfél pedig kiegyenlített. A játszma rövidítésbe torkollott, ezt is a magyar, amerikai duó kezdte jobban, 4–1 után azonban itt is jött az egyenlítés. Az utolsó pontoknál aztán megint Stollárék összpontosítottak jobban, ezzel lezárták az 55 perces szettet és jöhetett a döntő rövidítés.

Ebben hengereltek, vetélytársuk 0–6 után nyerte az első pontját, de innen már nem volt visszaút.

A mérkőzés 1 óra 39 percig tartott.

A legjobb négy között az Erin Routliffe, Aldila Sutjiadi új-zélandi, indonéz vagy az Ulrikke Eikeri, Quinn Gleason norvég, amerikai duó lesz Stollárék ellenfele.

TENISZ

WTA-TORNA, NINGPO (1.2 millió dollár, kemény pálya)

Női páros, negyeddöntő

Stollár Fanny, Desirae Krawczyk (magyar, amerikai)–Marija Kozireva, Maia Lumsden (orosz, brit) 3:6, 7:6 (7–5), 10–4 – döntő rövidítés