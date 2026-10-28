Stollárék sikerrel vették az első akadályt Kantonban

Stollár Vuhan után Kantonban is Vu Fang-hszien oldalán indult párosban, a magyar, tajvani duó az első körben a Jil Teichmann, Simona Waltert svájci kettőssel találkozott.

A harmadik helyen kiemelt magyar, tajvani páros jól kezdett, az első három játékot megnyerte, és bár 5:2-nél két szettlabdát is veszni hagyott, a következő játékban lezárta a játszmát.

A másodikban mindkét páros hozta a saját szerváit, így a tie-break döntött. Ott Stollárék ugyan egy pontot megnyertek fogadóként, de a saját adogatásaik közül kettőt elveszítettek, így a svájciak egyenlítettek. A szuper tie-breakben már több brék is volt, Stollárék négyszer, Teichmannék háromszor vették el ellenfelük adogatását, így a magyar, tajvani kettős jutott a második fordulóba, amelyben a Cso I-hszuan, Cso Ji-cen duó vár rájuk.

TENISZ, WTA 250-ES TORNA, KANTON

Páros, 1. forduló

Stollár, Vu Fang-hszien (magyar, tajvani, 3.)–Jil Teichmann, Simona Waltert (svájciak) 6:3, 6:7 (5–7), 10–7