Stollárék sikerrel vették az első akadályt Kantonban

P. GY. B. P. GY. B.
2026.10.28. 08:06
Stollár Fanny párosban bejutott a második fordulóba (Fotó: Getty Images)
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Kanton WTA Stollár Fanny
Stollár Fanny a tajvani Vu Fang-hszien oldalán továbbjutott a Kantonban zajló WTA-tenisztorna első fordulójából párosban.

Stollár Vuhan után Kantonban is Vu Fang-hszien oldalán indult párosban, a magyar, tajvani duó az első körben a Jil Teichmann, Simona Waltert svájci kettőssel találkozott.

A harmadik helyen kiemelt magyar, tajvani páros jól kezdett, az első három játékot megnyerte, és bár 5:2-nél két szettlabdát is veszni hagyott, a következő játékban lezárta a játszmát.

A másodikban mindkét páros hozta a saját szerváit, így a tie-break döntött. Ott Stollárék ugyan egy pontot megnyertek fogadóként, de a saját adogatásaik közül kettőt elveszítettek, így a svájciak egyenlítettek. A szuper tie-breakben már több brék is volt, Stollárék négyszer, Teichmannék háromszor vették el ellenfelük adogatását, így a magyar, tajvani kettős jutott a második fordulóba, amelyben a Cso I-hszuan, Cso Ji-cen duó vár rájuk.

TENISZ, WTA 250-ES TORNA, KANTON
Páros, 1. forduló
Stollár, Vu Fang-hszien (magyar, tajvani, 3.)–Jil Teichmann, Simona Waltert (svájciak) 6:3, 6:7 (5–7), 10–7

 

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