A DEAC az első félidő végén kétgólos hátrányból egyenlített, ám a szünet után a Veszprém eldöntötte a mérkőzést, így hazai pályán zsinórban a hetedik meccsét nyerte meg, és újra a tabella élén áll.

FÉRFI FUTSAL NB I

11. FORDULÓ

Veszprém–DEAC 5–3

Aramis SE–Berettyóújfalu 0–4

Csütörtökön játszották

Nyíregyháza–Újpest 5–4

Magyar Futsal Akadémia–Kincsem Lovaspark Futsal 7–2

TFSE–H.O.P.E. Futsal 3–4

Airnergy FC–Nyírbátor 1–3