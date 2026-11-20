Folytatta jó hazai sorozatát, újra vezeti a tabellát a Veszprém a futsal NB I-ben
A Veszprém 5–3-ra, a Berettyóújfalu 4–0-ra nyert a férfi futsal NB I 11. fordulójának pénteki játéknapján.
A DEAC az első félidő végén kétgólos hátrányból egyenlített, ám a szünet után a Veszprém eldöntötte a mérkőzést, így hazai pályán zsinórban a hetedik meccsét nyerte meg, és újra a tabella élén áll.
FÉRFI FUTSAL NB I
11. FORDULÓ
Veszprém–DEAC 5–3
Aramis SE–Berettyóújfalu 0–4
Csütörtökön játszották
Nyíregyháza–Újpest 5–4
Magyar Futsal Akadémia–Kincsem Lovaspark Futsal 7–2
TFSE–H.O.P.E. Futsal 3–4
Airnergy FC–Nyírbátor 1–3
Legfrissebb hírek
Győzött, így élre állt az Újpest a futsal NB I-ben
Labdarúgó NB I
2026.11.04. 23:33
Gálázott a DEAC, kikapott a Veszprém a futsal NB I-ben
Labdarúgó NB I
2026.10.30. 22:54