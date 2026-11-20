Jól kezdett a Le Havre, Josh Maja révén már a harmadik percben vezetést szerzett. A Troyes ezt követően már az első félidőben tíz kísérletig eljutott, ebből egy gól is született, Antoine Mille szerezte, ezt volt az idénybeli második gólja. A szünet után már jött a harmadik is, ezzel már a hazaiak kerültek előnybe.

A második félidőben többet birtokolta labdát a Le Havre, de nem igazán tudta áttörni a hazai védelmet. Ráadásul a hajrában Enzo Koffi piros lapot kapott, a 3–1-es végeredményt a csereként beálló Renaud Ripart állította be a ráadás nyolcadik percében büntetőből.

Győzelmével a Troyes ellépett a kiesőzónából, míg a Le Havre maradt nyeretlenül két ponttal az utolsó.

FRANCIA LIGUE 1

11. FORDULÓ, pénteki mérkőzés

Troyes–Le Havre 3–1 (Mille 19., 69., Ripart 90+8. – 11-esből, ill. Maja 3.)

Kiállítva: Koffi (89., Le Havre)

Szombat

17.15: Nice–Paris Saint-Germain

20.45: Lille–Lyon

20.45: Monaco–Auxerre

20.45: Lens–Toulouse

20.45: Strasbourg–Brest

Vasárnap

15.00: Paris FC–Angers

17.15: Lorient–Rennes

20.45: Olympique Marseille–Le Mans