A korai vezetés ellenére továbbra is nyeretlen a Le Havre
Jól kezdett a Le Havre, Josh Maja révén már a harmadik percben vezetést szerzett. A Troyes ezt követően már az első félidőben tíz kísérletig eljutott, ebből egy gól is született, Antoine Mille szerezte, ezt volt az idénybeli második gólja. A szünet után már jött a harmadik is, ezzel már a hazaiak kerültek előnybe.
A második félidőben többet birtokolta labdát a Le Havre, de nem igazán tudta áttörni a hazai védelmet. Ráadásul a hajrában Enzo Koffi piros lapot kapott, a 3–1-es végeredményt a csereként beálló Renaud Ripart állította be a ráadás nyolcadik percében büntetőből.
Győzelmével a Troyes ellépett a kiesőzónából, míg a Le Havre maradt nyeretlenül két ponttal az utolsó.
FRANCIA LIGUE 1
11. FORDULÓ, pénteki mérkőzés
Troyes–Le Havre 3–1 (Mille 19., 69., Ripart 90+8. – 11-esből, ill. Maja 3.)
Kiállítva: Koffi (89., Le Havre)
Szombat
17.15: Nice–Paris Saint-Germain
20.45: Lille–Lyon
20.45: Monaco–Auxerre
20.45: Lens–Toulouse
20.45: Strasbourg–Brest
Vasárnap
15.00: Paris FC–Angers
17.15: Lorient–Rennes
20.45: Olympique Marseille–Le Mans