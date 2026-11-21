A Las Vegas-i Nagydíj nyitó napján a víz volt az úr, de helyi idő szerint pénteken már száraz idő fogadta a mezőnyt, így az utolsó szabadedzésen meglehetősen nagy volt a forgalom a pályán. A versenyzők próbálták elkapni a ritmust, és megfelelő működési tartományba hozni a gumikat a hűvös Nevadában, miközben a csapatok három edzésnyi programot sűrítettek egyetlen órába.

Különösen fontos gyakorlás várt a McLarenre, amelyik új padlólemezt vetett be, miközben a Mercedes új turbófeltöltője is dolgozott Lando Norris és Oscar Piastri autójában. Noha maga az elem nem vont büntetést maga után, az ausztrál új belső égésű motort is kapott, amivel már átlépte a megadott mennyiséget. Az ausztrálra 10 rajthelyes hátrasorolás vár, mint ahogyan Carlos Sainz Jr-re és Lance Strollra is a helyi idő szerint szombaton rendezendő futamon.

Rajtuk kívül Andrea Kimi Antonellit és Oliver Bearmant sújtották rajtbüntetéssel, a gyári csapatnál a motorfejlesztést egyedüliként megkapó olaszt 5 pozícióval, míg a Haas britjét a mezőny végére sorolják vissza.

A mezőny azonnal birtokába vette a nyomvonalat, és tíz percen belül már valamennyi versenyző rendelkezett mért körrel. Az első próbálkozások után a helyszínen már két győzelmet arató Max Verstappen nevével kezdődött az időlista. A Franco Colapintóval kisebb összetűzésbe keveredő holland mögé Norris, Isack Hadjar és Piastri sorolt be, így az első négy helyen a Red Bull és a McLaren pilótái osztoztak, míg a top 5-öt s régebbi specifikációjú turbófeltöltőt használó George Russell egészítette ki. A világbajnok Antonelli hatodikként nyitott, a Ferrari pedig a mezőny második felében találta magát.

Félidőben továbbra is Verstappen diktálta a tempót, és a Red Bull erejét jelezte, hogy közvetlen mögé felzárkózott Hadjar is. Az időmérős szimuláció azonban már nem alakult zökkenőmentesen a „vörös bikák” számára: a holland többször is rontott, és szemlátomást küszködött a fékekkel, míg a francia első gyors körét az őt feltartó Alexander Albon tette tönkre, amit követően a top 10-ből is kiszült.

A vezetést eközben Russell ragadta magához, aki a második tréning után a harmadikat is az élen zárta. A brit pilóta folyamatosan gyorsult, és végül több mint 9 tizeddel bizonyult gyorsabbnak a mögötte záró csapattársánál, Antonellinél. Russell ráadásul úgy javított a végén, hogy a Mercedese nem volt százszázalékos állapotban, miután összeért Verstappennel a 14-es kanyarnál az utolsó percekben. A holland végül hatodikként zárt, az első ötös sorát Norris, Leclerc és meglepetésre Colapinto zárta. A hetedik Liam Lawson lett, majd a többször is hibázó Lewis Hamilton, Pierre Gasly és Arvid Lindblad egészítette ki a top 10-et.

Folytatás 5 órakor az időmérővel.

LAS VEGAS-I NAGYDÍJ, A 3. SZABADEDZÉS VÉGEREDMÉNYE 1. Russell Mercedes 1:34.041 átlag: 237.381 km/ó 2. Antonelli Mercedes 1:34.952 0.911 mp h. 3. Norris McLaren-Mercedes 1:35.015 0.974 4. Leclerc Ferrari 1:35.191 1.150 5. Colapinto Alpine-Mercedes 1:35.198 1.157 6. Verstappen Red Bull-Ford 1:35.350 1.309 7. Lawson Racing Bulls-Ford 1:35.402 1.361 8. Hamilton Ferrari 1:35.434 1.393 9. Gasly Alpine-Mercedes 1:35.443 1.402 10. Lindblad Racing Bulls-Ford 1:35.450 1.409 11. Hadjar Red Bull-Ford 1:35.493 1.452 12. Piastri McLaren-Mercedes 1:35.804 1.763 13. Sainz Williams-Mercedes 1:35.986 1.945 14. Hülkenberg Audi 1:36.391 2.350 15. Albon Williams-Mercedes 1:36.446 2.405 16. Bortoleto Audi 1:36.747 2.706 17. Bearman Haas-Ferrari 1:36.938 2.897 18. Camara Haas-Ferrari 1:37.012 2.971 19. Pérez Cadillac-Ferrari 1:37.132 3.091 20. Alonso Aston Martin-Honda 1:37.249 3.208 21. Stroll Aston Martin-Honda 1:37.681 3.640 22. Bottas Cadillac-Ferrari 1:37.696 3.655



