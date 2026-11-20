A liga honlapja szerint a válogatott kerettag hálóőr továbbra is magabiztosan vezeti az egész mezőny kapusrangsorát.

Leimeter Csaba egy góllal zárt a Balingen-Weilstettenben, amely 34–28-ra győzött a HC Erlangen otthonában a német élvonalban. A korábbi válogatott jobbátlövő a 21. percben piros lapot kapott.

Merkovszki Pál tíz védésével a Pontault-Combault 41–28-as győzelemmel távozott a Valence HB otthonából a francia másodosztályban.

A román női élvonalban ezúttal 26 magyar gól született. Grosch Vivien kétszer volt eredményes a CSM Targu Mures együttesében, amely otthon 29–27-re nyert az SCM Universitatea Craiova ellen. A vendégek legeredményesebb játékosa Pődör Rebeka volt hét találattal. Afentáler Sára egy góllal, Janurik Kinga három védéssel vette ki részét a Corona Brasov 30–27-es sikeréből a CSM Iasi otthonában. Kácsor Gréta hét és Papp Nikoletta öt találata ellenére a CSM Slatina hazai pályán 33–28-ra kikapott az SCM Ramnicu Valceától. Faluvégi Dorottya és Kuczora Csenge két-két góllal járult hozzá a CSM Bucuresti 31–20-as hazai győzelméhez a CS HC Zalau ellen.