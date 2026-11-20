Jermaine Wattimena nagyon jól kezdett Kevin Doets ellen a hollandok rangadóján. Vezetett 3–1-re és 5–4-re is, ám ezután Doets nagyon beindult. Sorozatban tíz (!) leget nyert, miközben kétszer is megdobta a „big fisht”, a 170-es kiszállót. Innen nem volt visszaút. Bár Wattimena nyert még három leget, ezzel csak az eredményt kozmetikázta: Doets 16–7-re győzött.

Bár százalékosan Wattimena sokkal jobban kiszállózott (77.78), Doets pedig 51.61-gyel, utóbbi sokkal jobban dobta a tömeget, több esélyt teremtve magának a duplákra, és ez döntött. Amúgy Doets 104.11-es körátlaga egészen pazar, ráadásul egy hosszú, 23 leges mérkőzésen mutatta be ezt.

DOETS THERE IT IS! 👏 THE BIG FISH IS REELED IN! 🎣 Sensational scenes in Wolverhampton! 📺 https://t.co/OFsNJkRNwt #GSOD | QF https://t.co/qBPrxEULoX — PDC Darts (@OfficialPDC) November 20, 2026

THIS IS JUST RIDICULOUS! 🤯 KEVIN DOETS HAS DONE IT AGAIN! The Dutchman batters Wattimena with another Big Fish! 🎣 📺 https://t.co/OFsNJkRNwt #GSOD | QF https://t.co/Ax8AYeZcpm — PDC Darts (@OfficialPDC) November 20, 2026

DOETS DEMOLISHES WATTIMENA! What. A. Performance! 👏 Kevin Doets produces TWO 170 checkouts to dispatch Jermaine Wattimena and progress to his first televised semi-final! 📺 https://t.co/OFsNJkRNwt #GSOD | QF https://t.co/bwPheeoc0Z — PDC Darts (@OfficialPDC) November 20, 2026

Bár Gerwyn Price és Niko Springer nem produkált ilyen számokat, nem lehetett panasz a színvonalra itt sem. Ám a meccs mindenekelőtt az elképesztően izgalmas végjátékáról marad emlékezetes. A csata nagy részében a walesiek korábbi világbajnoka vezetett néhány leges különbséggel. A német csak futott és futott az eredmény után, de egyszer csak utolérte az ellenfelét. Springer 14–14 után megnyerte a 29. leget, és ezzel először a meccs folyamán átvette a vezetést!

Csakhogy még nem volt vége… Price egy 143-as kiszállóval kiharcolta a döntő leget.

A mindent eldöntő játékban Doetsnak két meccsnyila is volt, de kihagyta őket, Price viszont kihasználta az első lehetőségét, így 16–15-re győzött!

PRICE WINS A CLASSIC! 🤯 INCREDIBLE DRAMA AT THE GRAND SLAM! Gerwyn Price survives two match darts to defeat Niko Springer in an epic last-leg decider! 📺 https://t.co/OFsNJkRNwt #GSOD | QF https://t.co/Q1ZrwAR4mo — PDC Darts (@OfficialPDC) November 20, 2026

GRAND SLAM OF DARTS, WOLVERHAMPTON

NEGYEDDÖNTŐ

Jermaine Wattimena (holland, 16., 98.69)–Kevin Doets (holland, 104.11) 7–16

Gerwyn Price (walesi, 4., 97.94)–Niko Springer (német, 97.72) 16–15

Szombaton

Tom Sykes (angol)–Michael van Gerwen (holland, 10.)

Gian van Veen (holland, 3.)–Nathan Aspinall (angol, 11.)