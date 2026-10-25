Stollár Fanny hatodik párostrófeáját szerezte meg Ningpóban

A magyar, amerikai duó a vasárnapi fináléban az első helyen kiemelt Cristina Bucsa, Nicole Melichar-Martinez spanyol, amerikai kettőssel csapott össze. Utóbbi páros érdekes módon előzőleg mindössze egy mérkőzést játszott, mert ellenfelei visszalépése miatt a negyeddöntőből és az elődöntőből is játék nélkül jutott tovább.



A 27 éves Stollár a 13. WTA-döntőjében lépett pályára, az eddigi 12-ből ötször diadalmaskodott. Kaliforniai partnere párosban vívott már Grand Slam-finálét a 2020-as Roland Garroson, vegyes párosban négy GS-trófeát gyűjtött, és 13 páros WTA-serlegnél tartott. A túloldalon a 2015-ig moldovai színekben versenyző, majd spanyolként olimpiai bronzérmes Bucsa még csak egyszer ünnepelhetett párosdöntő után, a 33 éves, brnói születésű Melichar-Martinez viszont vívott már GS- és WTA-világbajnoki finélét, és 50 (!) WTA párosdöntőből húszat megnyert.



2018, Budapest, partner: Georgina García Pérez (spanyol)

2021, Budapest: Mihaela Buzarnescu (román)

2023, Budapest: Katarzyna Piter (lengyel)

2024, Budapest: Katarzyna Piter (lengyel)

2025, 's-Hertogenbosch: Irina Hromacsova (orosz)

2026, Ningpo: Desirae Krawczyk (amerikai) Stollár Fanny WTA-trófeái párosban

A vasárnapi csatában Stollárék 4:1-re elhúztak, de 5:4-nél nem tudták kiszerválni a szettet, majd 6:5-nél fogadóként elszalasztottak egy játszmalabdát. A rövidítésben a magyar, amerikai páros 1–4 után sorozatban öt labdamenetet nyert, a harmadik szettlabdáját már kihasználta, és 58 perc elteltével előnybe került. A folytatásban 3:3-nál ismét Stollárék brékeltek, ám a rivális rögtön utolérte őket, és egy újabb elnyert fogadójátékkal hozta a második játszmát. A harmadik felvonást helyettesítő, tíz nyert pontig tartó döntő rövidítésben fej fej mellett haladtak a felek, majd 6–6 után már csak Stollárék nyertek pontot. A találkozó 2 óra 7 percig tartott.



Stollár Fanny a hatodik tornagyőzelmét aratta párosban a WTA Touron – ebből négyet Budapesten szerzett –, és ningpói sikerükért partnerével 61 540 dollárt (20 millió forint) kaptak.





TENISZ

WTA-TORNA, NINGPO (1.2 millió dollár, kemény pálya)

Női páros, döntő

Stollár Fanny, Desirae Krawczyk (magyar, amerikai)–Cristina Bucsa, Nicole Melichar-Martinez (spanyol, amerikai, 1.) 7:6 (7–5), 5:7, 10–6 – döntő rövidítés után