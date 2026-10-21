Nemzeti Sportrádió

Stollárék kiemeltet legyőzve jutottak negyeddöntőbe a ningpói tenisztornán

2026.10.21. 12:46
null
Stollár Fanny (Fotó: Getty Images)
Címkék
női tenisz páros Stollár Fanny
Stollár Fanny és amerikai játékostársa nyert a páros verseny első fordulójában, így bejutott a legjobb nyolc közé a kínai Ningpóban zajló, 1.2 millió dollár (körülbelül 390 millió forint) összdíjazású női tenisztornán.

A páros-világranglistán 60. magyar játékos és Desirae Krawczyk a negyedik helyen kiemelt Anna Danyilina, Csiang Hszin-jü kazah, kínai duóval csapott össze szerdán.

Az első szettet nem a sikeres adogatójátékok jellemezték: Stollárék kétszer, ellenfeleik pedig háromszor vesztették el a szervájukat, de aztán 5:3-nál a magyar, amerikai kettősnek sikerült kiszerválnia a játszmát, így 35 perc elteltével előnybe került.

A meccs második szakasza is több bréklabdát hozott, bréket azonban már csak egyet. Ez Stollárék nevéhez fűződött, akik 2:2 után vették el Danyilináék adogatását, majd 4:3-nál három bréklabdát is kivédekeztek, később pedig első mérkőzéslabdájukat értékesítve befejezték a küzdelmet, amely 1 óra 22 percig tartott.

A negyeddöntőben a Marija Kozireva, Maia Lumsden orosz, brit kettős lesz Stollárék ellenfele.

Párosban Bondár Anna is szerepelt volna az orosz Alina Kornyejeva oldalán, de kettősük kedden visszalépett.

TENISZ
NINGPO (1.2 millió dollár, kemény)
Női páros, 1. forduló 
Stollár Fanny, Desirae Krawczyk (magyar, amerikai)–Anna Danyilina, Csiang Hszin-jü (kazah, kínai, 4.) 6:3, 6:4

 

női tenisz páros Stollár Fanny
Legfrissebb hírek

Udvardy Panna: Legalább egy őszinte beszélgetést megérdemeltem volna

Tenisz
5 órája

Gálfi Dalma az elődöntőben búcsúzott a lisszaboni tenisztornán

Tenisz
2026.10.17. 14:00

Bondár Anna a selejtezőben búcsúzott a ningpói tenisztornától

Tenisz
2026.10.17. 10:54

Gálfi Dalma hat mérkőzéslabdáról, rekordmeccsen fordított a lisszaboni tenisztornán

Tenisz
2026.10.15. 16:58

Stollárék döntő rövidítésben kikaptak a vuhani nyolcaddöntőben

Tenisz
2026.10.15. 14:12

„Igazi csoda vagy” – Babos Tímea édesanya lett

Tenisz
2026.10.13. 16:40

Stollárék sikerrel vették a vuhani torna első fordulóját

Tenisz
2026.10.13. 07:31

Stollárék párosa az első fordulóban búcsúzott a pekingi tenisztornán

Tenisz
2026.10.05. 08:30