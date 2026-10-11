A US Open döntőse már a harmadik fordulóban búcsúzott Sanghajban

A US Openen döntős Ben Shelton meglepetésre a harmadik fordulóban búcsúzott a 9,4 millió dollár (hárommilliárd forint) összdíjazású sanghaji keménypályás férfi tenisztornán.
Az amerikai játékos Arthur Gea ellen lépett pályára, a világranglistán 56. francia teniszező pedig borította a papírformát, ugyanis két rövidítéssel zárult játszmában győzött, ezzel karrierje során először nyert top10-es rivális ellen.
Gea júliusban szerezte meg pályafutása első ATP-tornagyőzelmét, majd a US Openen szerencsés vesztesként a főtáblára jutva a negyedik fordulóig jutott.
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