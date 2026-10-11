A US Open döntőse már a harmadik fordulóban búcsúzott Sanghajban

Az amerikai játékos Arthur Gea ellen lépett pályára, a világranglistán 56. francia teniszező pedig borította a papírformát, ugyanis két rövidítéssel zárult játszmában győzött, ezzel karrierje során először nyert top10-es rivális ellen.

Gea júliusban szerezte meg pályafutása első ATP-tornagyőzelmét, majd a US Openen szerencsés vesztesként a főtáblára jutva a negyedik fordulóig jutott.