Nemzeti Sportrádió

A US Open döntőse már a harmadik fordulóban búcsúzott Sanghajban

2026.10.11. 09:16
Ben Shelton búcsúzott Sanghajban (Fotó: Getty Images)
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ATP tenisz Arthur Gea Sanghaj Ben Shelton
A US Openen döntős Ben Shelton meglepetésre a harmadik fordulóban búcsúzott a 9,4 millió dollár (hárommilliárd forint) összdíjazású sanghaji keménypályás férfi tenisztornán.

Az amerikai játékos Arthur Gea ellen lépett pályára, a világranglistán 56. francia teniszező pedig borította a papírformát, ugyanis két rövidítéssel zárult játszmában győzött, ezzel karrierje során először nyert top10-es rivális ellen.

Gea júliusban szerezte meg pályafutása első ATP-tornagyőzelmét, majd a US Openen szerencsés vesztesként a főtáblára jutva a negyedik fordulóig jutott.

 

ATP tenisz Arthur Gea Sanghaj Ben Shelton
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