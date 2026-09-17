Nemzeti Sportrádió

Davis-kupa: Marozsán Fábián kezd Luxemburg ellen

2026.09.17. 13:45
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Marozsán készen áll (Fotó: MTSZ)
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Davis-kupa tenisz Marozsán Fábián
Marozsán Fábián lesz a magyar válogatott első pályára lépő játékosa pénteken Luxemburgban, ahol a mieink osztályozót játszanak a Davis-kupában.

A magyar szövetség tájékoztatása szerint az már a csütörtöki sorsolás előtt eldőlt, hogy a hazaiak legjobb játékosának, a világranglistán 150. Chris Rodesch-nek nem jött teljesen rendbe a lábsérülése, ezért egyesben nem számíthat rá Gilles Müller kapitány. 

A sorsoláson Marozsán nevét húzta ki elsőként a luxemburgi főváros alpolgármestere, így ő kezd Louis Van Herck (1705.) ellen pénteken 18 órakor, majd Piros Zsombor (116.) és Alex Knaff (761.) csap össze. Szombaton 14 órától a páros mérkőzéssel folytatódik a program – ennek a szereposztása még nem dőlt el –, majd további két egyesre kerül sor a péntekihez képest fordított felállásban.

Marozsán és Piros mellett Bardóczky Kornél kapitány még Füle Mátyást (579.) és az újonc Makk Pétert (517.) nevezte a találkozóra, Fucsovics Márton vállsérülése miatt nem hadra fogható. 

A túloldalon Rodesch, Van Herck és Knaff mellett Gilles Müller a ranglistás helyezéssel nem rendelkező Raphael Calzit és Matiej Reitert küldheti még pályára. A két válogatott mérlege 2–2-re áll: 1962-ben és 1971-ben a magyarok nyertek 5:0-ra, 24 évvel ezelőtt és 2013-ban a luxemburgiak 4:1-re. 

A 8300 férőhelyes Centre National Sportif et Culturel d'Coque csarnokban sorra kerülő párharc győztese februárban selejtezőt vívhat a világdöntőben való szereplésért. A mieink a februári kvalifikációban 4:0-ra kikaptak az amerikaiaktól Tatabányán, ezért kényszerülnek osztályozóra.

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Döntő szettben a párost is az amerikaiak nyerték meg, és továbbjutottak a Davis-kupában

Az Egyesült Államok csapata 4:0-ra győzött a tatabányai mérkőzésen.

 

 

Davis-kupa tenisz Marozsán Fábián
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