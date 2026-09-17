Nemzeti Sportrádió

Spanyolország feléleszti olimpiarendezési ambícióit

I. SZ., MTII. SZ., MTI
2026.09.17. 14:53
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Madrid (Fotó: Getty Images)
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Madrid olimpia NOB
José Luis Martínez-Almeida madridi főpolgármester szerint a spanyol főváros jó házigazdája lenne egy nyári olimpiának.


„Biztos vagyok benne, hogy Madrid megfelelő házigazdája lenne az olimpiai játékoknak, és abban is, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság szinte jobban érdekelt abban, hogy idejöhessen és megrendezhesse itt a játékokat, mint Madrid” – mondta az egyik nyilvános rendezvényen Martínez-Almeida, hozzátéve, Madrid készen áll arra, hogy belevágjon „ebbe a kalandba”.

A spanyol főváros 13 évvel azután fontolgatja újabb pályázatát, hogy három (2012, 2016, 2020) egymást követő próbálkozása vereséggel végződött.

Almeida világossá tette, hogy számos feltételnek – például a kormány elköteleződése és garanciája, valamint széles társadalmi támogatottság – kell teljesülnie, mielőtt a főváros megtenné a következő lépést, így jelenleg nincs céldátum.

„Amit nem engedhetünk meg magunknak, az az, hogy megismétlődjön, ami az előző három pályázattal történt” – idézte Almeidát az ötkarikás hírekre szakosodott insidethegames.biz oldal.

A következő, 2028-as nyári olimpiát Los Angeles rendezi, majd 2032-ben Brisbane lesz a házigazda. A NOB azt közölte, hogy legalább tíz érdeklődővel tárgyal a 2036-os és későbbi játékokról, a megbeszélések bizalmas jellege miatt nincs teljes nyilvános lista.

Spanyolország Barcelona városa révén egyszer, 1992-ben volt rendező.
 

 

Madrid olimpia NOB
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