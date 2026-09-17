Spanyolország feléleszti olimpiarendezési ambícióit



„Biztos vagyok benne, hogy Madrid megfelelő házigazdája lenne az olimpiai játékoknak, és abban is, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság szinte jobban érdekelt abban, hogy idejöhessen és megrendezhesse itt a játékokat, mint Madrid” – mondta az egyik nyilvános rendezvényen Martínez-Almeida, hozzátéve, Madrid készen áll arra, hogy belevágjon „ebbe a kalandba”.

A spanyol főváros 13 évvel azután fontolgatja újabb pályázatát, hogy három (2012, 2016, 2020) egymást követő próbálkozása vereséggel végződött.

Almeida világossá tette, hogy számos feltételnek – például a kormány elköteleződése és garanciája, valamint széles társadalmi támogatottság – kell teljesülnie, mielőtt a főváros megtenné a következő lépést, így jelenleg nincs céldátum.

„Amit nem engedhetünk meg magunknak, az az, hogy megismétlődjön, ami az előző három pályázattal történt” – idézte Almeidát az ötkarikás hírekre szakosodott insidethegames.biz oldal.

A következő, 2028-as nyári olimpiát Los Angeles rendezi, majd 2032-ben Brisbane lesz a házigazda. A NOB azt közölte, hogy legalább tíz érdeklődővel tárgyal a 2036-os és későbbi játékokról, a megbeszélések bizalmas jellege miatt nincs teljes nyilvános lista.

Spanyolország Barcelona városa révén egyszer, 1992-ben volt rendező.

