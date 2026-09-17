Szabó Bence: Barcelonában inkább elvesztettük az aranyat, Atlantában megnyertük az ezüstöt

„Az olimpiai családhoz tartozni, egy olimpiára kiutazni mindig óriási élmény! – jelentette ki Szabó Bence. – És hát ugye Atlantában ráadásul főszerepet kaptam, a megnyitón én vittem a magyar zászlót, ami óriási megtiszteltetés. Addigra pedig már a csapat egy része ismerte egymást. Tehát most gondolok például Kokóra hirtelen, ahogy itt ránéztem, vagy Kőbán Ritára. És hát úgy mentünk ki Szöullal ellentétben, ahol csak nézegettük egymást, hiszen kimaradt előtte egy olimpia. Atlantában egy jó brigád volt.”