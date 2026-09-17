Nemzeti Sportrádió

Szabó Bence: Barcelonában inkább elvesztettük az aranyat, Atlantában megnyertük az ezüstöt

2026.09.17. 14:09
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Szabó Bence számára Barcelona a legkedvesebb olimpiai helyszín (Fotó: NSO Tv)
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olimpia vívás Barcelona Atlanta Szabó Bence
Atlantában a megnyitón vitte a zászlót, saját bevallása szerint 1996-ban már a pályája vége felé járt, csapatban így is összejött az érem. Szabó Bence szerint a kardvívók kihozták magukból a legtöbbet a centenáriumi játékokon, mint mondja, szépen csillog az atlantai ezüst.

Az olimpiai családhoz tartozni, egy olimpiára kiutazni mindig óriási élmény! – jelentette ki Szabó Bence. – És hát ugye Atlantában ráadásul főszerepet kaptam, a megnyitón én vittem a magyar zászlót, ami óriási megtiszteltetés. Addigra pedig már a csapat egy része ismerte egymást. Tehát most gondolok például Kokóra hirtelen, ahogy itt ránéztem, vagy Kőbán Ritára. És hát úgy mentünk ki Szöullal ellentétben, ahol csak nézegettük egymást, hiszen kimaradt előtte egy olimpia. Atlantában egy jó brigád volt.”

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olimpia vívás Barcelona Atlanta Szabó Bence
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