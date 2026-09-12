US Open: Zverev három, Shelton négy szettben jutott döntőbe

Időben az Alexander Zverev–Karen Hacsanov mérkőzést rendezték előbb a férfi egyes elődöntőjében a US Openen, és ez volt a rövidebb találkozó is a két meccs közül. A világranglistán 2. helyen álló, de a tornán 1. helyen kiemelt Zverev ugyanis három szettben győzött, igaz, a második és a harmadik játszma egyaránt kiélezett rövidítésben dőlt el.

Az első szettet már 37 perc alatt behúzta Zverev 6:3-mal, miután 4:3-at követően elvette az ellenfele adogatójátékát. A második játszma rögtön egy Zverev-brékkel indult, utána viszont a német 2:1-es vezetésénél ezt visszavette Hacsanov, és a folytatásban az egész meccsen nem volt már több brék, csak a két rövidítésben. Az elsőt 9–7-re, a másodikat 8–6-ra nyerte meg a meccsen hét ászt ütő Zverev (Hacsanovnak egy ásza volt), így 2 óra 59 perc alatt 6:3, 7:6, 7:6-ra győzött.

A másik ágon Frances Tiafoe kezdte jobban a Ben Shelton elleni összecsapást, hiszen az első szettben 5:4-nél brékelt, így 6:4-gyel behúzta a szettet. A másodikban viszont Tiafoe kétszer is elveszítette a saját szervajátékát, Shelton csak egyszer, így Shelton 6:3-mal egyenlített. A folytatásban Shelton már egyszer sem veszítette el a szervajátékát, míg Tiafoe háromszor is. A 3 óra 18 perc alatt, négy szettben, 4:6, 6:3, 6:3, 7:5-re nyerő Shelton húsz ászt ütött a meccsen (Tiafoe csak hármat), és összesen hússzal több nyerő ütése volt (47–27), ami döntőnek bizonyult.

A Zverev–Shelton döntőt magyar idő szerint vasárnap 20 órától rendezik meg New Yorkban. A német klasszisnak ez lesz a második döntője a US Openen (az elsőt 2020-ban elveszítette) és a harmadik Grand Slam-döntője idén, míg Shelton pályafutása első GS-fináléjára készülhet. 2010 óta ő a második amerikai teniszező, aki fináléig menetelt GS-viadalon, amennyiben nyer, 23 év után lesz győztese az Egyesült Államoknak a négy legnagyobb torna egyikén, 2003-ban Andy Roddick diadalmaskodott New York-ban.

US OPEN, NEW YORK (108 000 000 dollár, kemény pálya)

FÉRFI EGYES, ELŐDÖNTŐ

Zverev (német, 1.)–Hacsanov (orosz) 6:3, 7:6 (9–7), 7:6 (8–6)

Shelton (amerikai, 8.)–Tiafoe (amerikai, 11.) 4:6, 6:3, 6:3, 7:5

SZOMBATI PROGRAM

FÉRFI PÁROS, DÖNTŐ

18.00: Neal Skupski, Christian Harrison (brit, amerikai, 5.)–Tim Pötz, Kevin Krawietz (németek, 6.) (Tv: Eurosport1)

NŐI EGYES, DÖNTŐ

22.00: Arina Szabalenka (fehérorosz, 1.)–Jelena Ribakina (kazah, 2.) (Tv: Eurosport1)

VASÁRNAP

FÉRFI EGYES, DÖNTŐ

20.00: Zverev (német, 1.)– Shelton (amerikai, 8.) (Tv: Eurosport1)