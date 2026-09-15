Szoboszlai bombagólja zárta le a Spurs elleni meccset, továbbjutott a Liverpool a Ligakupában

ANGOL LIGAKUPA

A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT

LIVERPOOL FC–TOTTENHAM HOTSPUR 3–1 (1–0)

Liverpool, Anfield, 60 169 néző. Vezette: Madley

LIVERPOOL: Mamardasvili – J. Frimpong, R. Araújo, J. Gomez (Jacquet, a szünetben), Kerkez – Nyoni (Gravenberch, 62.), A. Mac Allister – Ngumoha (Barcola, 69.), McConnell (Szoboszlai, 62.), Gakpo – Koumas (Isak, 86.). Menedzser: Andoni Iraola

TOTTENHAM: Dúbravka – Gray, Adarabioyo, Senesi, Udogie (Robertson, 57.) – Bentancur (Mateus Fernandes, 57.), Bergvall – Kudus (Sávio, 75.), Gallagher (Maddison, 75.), M. Tel (Solanke, 85.) – Marmus. Menedzser: Roberto De Zerbi

Gólszerző: A. Mac Allister (21.), Gakpo (54.), Szoboszlai (90+1.), ill. Gallagher (69.)

Amint várható volt, Szoboszlai Dominik a kispadon kezdte a Tottenham elleni Ligakupa-mérkőzést (a szakmai stáb pihentetni szerette volna a középpályást), viszont honfitársa, a bal oldali Kerkez Milos kezdőként kapott szerepet. Bár Andoni Iraola az eddig kevesebb lehetőséget kapó futballistákat küldte pályára, a 21. percben megszerezte a vezetést, Alexis Mac Allister lőtt szépen a bal felsőbe. Noha a Tottenham a nyáron körülbelül 320 millió fontot költött el a játékoskeret megerősítésére, ez nemigen látszódott: a hazaiak megduplázták előnyüket, Cody Gakpo talált be az 54. percben.

Andrew Robertson is pályára lépett, a Poolt a nyáron kilenc év után elhagyó védőt óriási ováció fogadta. Szoboszlai Dominik is lehetőséget kapott, s bár a csapat kézben tartotta a mérkőzést, Conor Gallagher szépített a 69. percben. A slusszpoén ezzel együtt még hátravolt: már a ráadás perceiben jártunk, amikor Szoboszlai Dominik kapott labdát Gakpótól, mellel maga elé tette, majd egy pattanás után 27 méterről bődületesen nagy gólt ragasztott a bal felsőbe, lezárva az összecsapást. A Pool ott van a nyolcaddöntőben, és várhatja a szerdai sorsolást. 3–1