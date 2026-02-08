Döntő szettben a párost is az amerikaiak nyerték meg, és továbbjutottak a Davis-kupában

A Davis-kupa-világdöntő-selejtező első fordulójában az Egyesült Államok csapata mindkét egyesmeccset megnyerte Magyarország ellen a párharc első napján szombaton a Tatabányai Multifunkcionális Sportcsarnokban. Előbb Tommy Paul (ATP-22.) győzte le Piros Zsombort (176.) 7:6, 6:3-ra, majd Ethan Quinn (68.) döntő szett tie-breakben Marozsán Fábiánt (46.) 3:6, 6:3, 7:6-ra, a rövidítés 13–11-es állásnál dőlt el az amerikai játékos javára.

A vasárnapi páros tehát arról döntött, hogy a magyar válogatott versenyben marad-e, vagy az amerikaiak három meccs után eldöntik a továbbjutás kérdését. Mind Bardóczky Kornél magyar, mind Bob Bryan amerikai szövetségi kapitány maradt az eredeti felállásnál, tehát Marozsán Fábián és Piros Zsombor Christian Harrisonnal és Austin Krajicekkel nézett szembe. A 31 éves Harrison újonc a Davis-kupában, a múlt héten véget ért Australian Openen nyerte meg pályafutása első Grand Slam-tornáját párosban a brit Neal Skupskival, és a karriercsúcsot érő 11. helyre jött előre a páros világranglistán. A 35 éves Krajicek két és fél éve páros vilégelső is volt, jelenleg 55., 2023-ban a horvát Ivan Dodiggal megnyerte a Roland Garrost.

Az első játszma egy breakkel ment el, 1:1-nél Piros szervájánál jött néhány hiba, semmi negyvennél Harrison szép tenyeres nyerőt ütött hátulról, ezzel breakelt az ellenfél duó. A felvonás későbbi részében nem tudtak visszabreakelni a mieink, nem jutottak breaklehetőséghez – 5:4-nél Austin Krajicek az amerikaiak szettelőnyéért adogatott. Harrison lecsapása után jött egy ász, aztán egy visszaadhatatlan szerva Piros fonákjára Krajicektől, majd az első ellenfél játszmalabdánál hosszúra ment Marozsán fogadása.

A második játszmában igencsak összeállt a magyarok játéka, az első két adogatójátékukat semmire hozták, majd 2:1-nél breakeltek Piros nyerőivel – a második breaklabdánál az életerős tenyeresét az ellenfél csak hosszan tudta visszatenni. Nemsokára Marozsán jelentkezett több jó röptével, az amerikaiak is hibáztak. 5:2-nél fogadóként is volt két labdája a magyar duónak az egyenlítéshez, ezt a game-et még megfordította a rivális, Piros szervajátékánál viszont nem volt esélyük, jöttek a nyerő ütései – az első szettlabdánknál fonákból még a hálóba ütött, a másodiknál viszont az ellenfél fogadása után tenyeres nyerővel egyenlítette ki az összecsapást.

Erre kapcsolt az amerikai páros – az első két adogatójátékukat semmire hozták, a kettő között pedig úgy breakeltek, hogy negyven semmiről fordították meg a játékot, és használták ki az első breaklehetőségüket. Harrison és Krajicek őrizte a breakelőnyt, 5:3-as ellenfél előnynél a magyar kettős a mérkőzésben maradásért küzdött fogadóként. 15 mindnél Piros hosszan fogadott, majd jött egy ász Harrisontól, meccslabdánál a magyar ritörnt pedig Krajicek csapta le.

Bob Bryan csapata 3–0-ra vezet, ezzel biztossá tette a továbbjutást a selejtező őszi második körébe. A negyedik mérkőzést még lejátsszák, de ennek már nem lesz tétje – Füle Mátyás (781.) és Emilio Nava (82.) néz szembe egymással.

TENISZ DAVIS-KUPA, VILÁGDÖNTŐ, SELEJTEZŐ, 1. FORDULÓ

MAGYARORSZÁG–EGYESÜLT ÁLLAMOK (5. kiemelt) 0:3 – a páros után

Marozsán Fábián, Piros Zsombor–Christian Harrison, Austin Krajicek 4:6, 6:3, 3:6

Szombaton játszották

Marozsán Fábián–Ethan Quinn 6:3, 3:6, 6:7 (11–13)

Piros Zsombor–Tommy Paul 6:7 (3–7), 3:6