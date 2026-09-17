Nemzeti Sportrádió

Lisztes Krisztián: Nem nyugszom, ameddig az álmaim valóra nem válnak

BORBOLA BENCEBORBOLA BENCE
• Glasgow
2026.09.17. 11:24
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Lisztes Krisztián jó formájának a csapattársai is örülhetnek – az ellenfelek már kevésbé… (FOTÓ: ÁRVAI KÁROLY)
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FTC Lisztes Krisztián Európa-liga
Az egyre jobb formába lendülő ifj. Lisztes Krisztián gólveszélyes játékára is szüksége lehet a Ferencvárosnak csütörtök este a Celtic Parkban. Az Eintracht Frankfurttól kölcsönvett támadó lapunknak elmondta, miért nem jutott még el a Bundesligáig, miként viseli a mentalitására vonatkozó kritikákat, illetve mi kellett ahhoz, hogy ismét ösztönösen futballozzon.


– Az elmúlt hetekben ösztönösebbé vált a játéka. A teste került végre megfelelő állapotba, Borbély Balázs talált önnek megfelelő szerepet, vagy a lelki gát szakadt át?
– A legfontosabb, hogy bizalmat kaptam a vezetőedzőtől és a stábtól – válaszolta lapunknak ifj. Lisztes Krisztián, az Európa-liga-alapszakaszt csütörtök este a Celtic otthonában kezdő Ferencváros 21 éves támadója, aki 2024 nyarán szerződött Németországba. Már az első beszélgetésünk alkalmával éreztem, hogy számítanak rám. Borbély Balázzsal nagyjából egy évig dolgoztunk együtt, az NB III-as csapatnál volt az edzőm, ismertük egymást, alighanem ez is elősegítette a jó kapcsolat kialakulását. Emellett végre a lábam is olyan állapotban van, hogy nem kell féltenem. Ha egyetlen okot kell kiemelnem, mégis a bizalmat mondanám.

 

– Vagyis korábban ott motoszkált a fejében a sérülés pillanata minden sprintnél?  
– Sajnos igen. Most már nem tartok tőle annyira, bátrabban indulok meg. Az első gólom után hatalmas kő esett le a szívemről, nem tagadom, nagyon hiányzott már ez az érzés. Az előtte lévő napokban éppen azt mondtam a családomnak és a barátaimnak, meglátják, ha megszületik az első, jön a többi is.

– Amikor 2024 nyarán Frankfurtba szerződött, úgy tűnt, egyenes út vezethet a Bundesligába. Ha kíméletlenül őszinte önmagával, mi hiányzott leginkább a bemutatkozáshoz? Az egészség, az erőnléti állapot, a taktikai érettség vagy a mindennapi munka minősége?
– A legnagyobb akadályt a sérülések jelentették. Többször is úgy mentem el a téli szünetre, hogy előtte leültünk a vezetőkkel és a vezetőedzővel beszélgetni, elmondták, bíznak bennem, várják, hogy újra teljesen egészséges legyek és pályára lépjek. Csakhogy rendre közbeszólt a sérülés… Nem így terveztem, nem számítottam rá, hogy ilyen rögös utam lesz, de semmi sincs veszve. Szerződés köt a Frankfurthoz, fiatal vagyok még, hosszú távon nem tartok attól, hogy ezzel a balszerencsésen alakuló időszakkal minden elúszott volna.

 

–  Rendre ugyanaz a sérülés jelezte, hogy baj van?
– Mindig a combhajlítóm. Tizenkétszer volt vele problémám, egy idő után már nem is akartam elhinni, hogy újra gond van vele. Ennyi sérülés után sokáig bennem maradt a félelem, a rossz érzés. Most jutottam el odáig, hogy sprint közben nem ezen jár az eszem.

– Sokan nem a tehetségét, hanem a megfelelő mentalitást kérdőjelezik meg: kívülről időnként úgy tűnhet, mintha nem mindig ugyanaz a tűz égne önben. Mit nem látnak azok, akik néhány rossz mozdulat alapján bélyegzik meg?
– Minden mérkőzés után tisztában vagyok vele, hogyan teljesítettem. Önfejű vagyok, ezt édesapám is jól tudja. Rosszul sikerült mérkőzés után jobb nem hozzám szólni, akkor senkivel sem szeretek beszélgetni.

– Édesapja ilyenkor el sem mondja, mit gondol?
– Továbbra is ellát tanácsokkal, de tudja, milyen vagyok. Ha nem ment jól a játék, nem akar még nagyobb terhet rám tenni.

– A hazatérés egyszerre jelenthetett biztonságot és veszélyt. Nem tartott az effajta újrakezdéstől?
– Az a tervem, hogy olyan idényt futok, amellyel Frankfurtban is képben maradok, ha azt látják, hogy újra gólokat szerzek. Ehhez az Európa-ligában is jól kell teljesítenem, szeretnék már a Celtic otthonában jól játszani.

– Mitől lehet veszélyes ez a Ferencváros Glasgow-ban?
– A csapat rendkívül összetartó. Talán még sohasem volt ennyire egységes az öltözőnk, bárkivel képesek vagyunk ki-ki mérkőzést játszani, reméljük, a Celtic Parkban is meglepetést szerzünk. Dibusz Dénes és Kristoffer Zachariassen sokat beszélt arról, milyen hangulat vár ránk. A Celtic szurkolói nagyon szeretik a csapatukat, nehéz este elé nézünk.

– Tizenöt-tizenhat éves volt, amikor a Fradi 2020-ban és 2021-ben is találkozott a skótokkal. Mire emlékszik azokból a mérkőzésekből?
– Láttam őket, az itthoni meccsen kint voltam a stadionban, de a részletekre már nem emlékszem. Más volt a keret, elöl Myrto Uzuni, Tokmac Nguen, Ryan Mmaee és Franck Boli is futballozott. Később edzettem velük, pályára is léptem mellettük.

Fotó: Török Attila

– Amióta feltűnt a pályán, elkerülhetetlen, hogy édesapjához hasonlítsák. Nagyon unja már?
– Nem különösebben foglalkozom vele. Szerintem nehéz összehasonlítani bennünket, mert teljesen más stílusban futballozunk.

– Ha most leülhetne a tizennyolc éves önmagával, aki nagy reményekkel Frankfurtba indult, mire figyelmeztetné?
– Azt üzenném neki, hogy sose adja fel az álmait, és mindig küzdjön értük. Szerencsére ilyen a mentalitásom, addig nem nyugszom, amíg valóra nem váltom az álmaimat.
 

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ALAPVONAL. A csapat Szküllák és Kharübdiszek között hajózva sem süllyedt el a selejtező tengerében félúton Enschede és Trabzon között. Olyannyira nem, hogy az eddigi legjobb magyar selejtezős mérleget tudja felmutatni, nyolc meccsből hat győzelemmel és két döntetlennel, a négy ellenfélből hármat idegenben vert meg, Hollandiában, Szerbiában és Törökországban is győzött.

 

 

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