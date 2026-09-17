Doppinggyanú miatt felfüggesztették a 2019-es tokiói maratoni győztesét

Az Atlétikai Integritási Szervezet (AIU) vagyis a sportág tisztaságáért felelős szervezet csütörtöki közlése szerint a 32 éves futó szervezetében a tiltólistás metilprednizolon jelenlétét mutatták ki, ráadásul tiltott beavatkozásával is vádolják. A szteroidok közé tartozó metilprednizolon csökkenti a fájdalmat és a fáradtságérzetet, valamint felgyorsíthatja a regenerációt.

Ruti Aga a tokiói sikere mellett ötször állhatott dobogóra a nagy maratonikat tömörítő sorozatban: második lett 2017-ben Berlinben, 2018-ban Tokióban és Berlinben, illetve harmadik 2016-ban a német fővárosban, valamint 2019-ben New Yorkban.