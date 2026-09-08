Holger Rune a bolgárok elleni Davis-kupa-meccsen tér vissza
Tizenegy hónap után visszatér Holger Rune, aki felépült sérüléséből, és a dán teniszválogatott tagjaként pályára lép a Bulgária elleni Davis-kupa-mérkőzésen.
A férfi világranglista korábbi negyedik helyezettjének Achilles-ina tavaly októberben, a stockholmi tornán szakadt el. Azóta nem játszott, kedden viszont bejelentette, hogy jövő hét végén Koppenhágában, a bolgárok elleni Davis-kupa-találkozón újra pályára lép.
A 23 éves Rune eddig öt ATP-tornát nyert – amelyek közül kiemelkedik a 2022-es párizsi mesterverseny –, hosszú kihagyása miatt azonban a 133. helyre csúszott vissza a világranglistán.
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