Holger Rune a bolgárok elleni Davis-kupa-meccsen tér vissza

A férfi világranglista korábbi negyedik helyezettjének Achilles-ina tavaly októberben, a stockholmi tornán szakadt el. Azóta nem játszott, kedden viszont bejelentette, hogy jövő hét végén Koppenhágában, a bolgárok elleni Davis-kupa-találkozón újra pályára lép.

A 23 éves Rune eddig öt ATP-tornát nyert – amelyek közül kiemelkedik a 2022-es párizsi mesterverseny –, hosszú kihagyása miatt azonban a 133. helyre csúszott vissza a világranglistán.