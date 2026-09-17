Szoboszlai Dominik: Ahogy felpattant előttem a labda, arra gondoltam, „Miért ne?”

A Tottenham ellen 3–1-re megnyert Ligakupa-mérkőzés utolsó gólját a 91. percben Szoboszlai szerezte, a mérkőzés után a helyi sajtónak nyilatkozott.

Az ünneplés nem üzenet volt, csak önmagamnak csináltam, a meccs előtt elhatároztam, hogy ha gólt szerzek, így ünneplem meg

– idézte a Liverpool Echo Szoboszlait, aki a jobb kezét a jobb füléhez tette a gól után, és így kocogott ki az alapvonalhoz. A gólról is beszélt. – Reméltem, hogy Cody meglát, és ahogy átadta a labdát, jól sikerült átvenni, és ahogy felpattant előttem, arra gondoltam, »Miért ne?« Ellőttem, és igen jól eltaláltam.”

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A mérkőzésről elmondta, hogy bár a Tottenham jó csapat, a Liverpool végig kézben tartotta a meccset, és a szépítő gól után is nyugodt, derűlátó maradt.

„Kettő- egynél is nyerésre állsz, ilyenkor nem az a terv, hogy ész nélkül rohansz előre, inkább megőrzöd az előnyöd, mert így is továbbjutsz. Örülök, hogy a végén sikerült még egy góllal segíteni a csapatot” – fogalmazott Szoboszlai. A magyar középpályást szembesítették vele, hogy az egész csapathoz hasonlóan kemény kritikákat kapott a bajnoki idényben addig pontot sem szerző Fulham elleni szombati 0–0 után, kiemelve, hogy a tíz párharcából csak egyet nyert meg. „Tényleg kritizáltak minket? Nem láttam ilyet, de köszönöm, hogy elmondta.

A gólomat sohasem a kritikusaimnak ajánlom, hanem azoknak, akik közel állnak hozzám és kitartanak mellettem

– fogalmazott Szoboszlai. – Emberek vagyunk, lehetnek rosszabb napjaink, nekünk is lehetnek gyengébb meccseink, szerintem még nem volt olyan, aki mindig csúcsformában lépett pályára. Nálam is előfordul, hogy rosszabbul játszom, de a legfontosabb az, hogyan reagálunk egy ilyen teljesítményre, és ez most szerintem jól sikerült, és bízom benne, hogy ezt a formát tartom vasárnap a Bournemouth ellen is.”

Szoboszlai Dominik Ronald Araújóval és Alexis Mac Allisterrel is jól megértik egymást a pályán (Fotó: Getty Images)

Szoboszlai helyettes csapatkapitányként dicsérte a Ligakupa-mérkőzésen kezdő fiatal játékosokat, akik a bajnokikon alapból nem kapnak lehetőséget. „Lewis Koumas és James McConnell is jó teljesítményt nyújtott. Megérdemelték ezt a lehetőséget, éltek is vele, amivel elérték, hogy a vezetőedző nehezebben válassza ki a kezdőcsapatát a következő meccsekre. A cél a kiegyensúlyozottság, amit a kereten belüli rivalizálással érhetünk el. Nem is tudom, most heten pályázunk a középpályás posztokra – utalt Szoboszlai a neveket felsorolva arra, hogy Andoni Iraola rajta kívül Alexis Mac Allisterre, Florian Wirtzre, Ryan Gravenberchre, Trey Nyonira, Endo Vatarura és James McConnellre is számíthat. – Jó ez a rivalizálás, hasznos a bő keret, most is láthattuk, hogy mindenkire szükségünk van. Lesznek mérkőzések, amelyeken nem mutatunk csúcsformát, de két éve is úgy nyertük meg a bajnokságot négy fordulóval a vége előtt, hogy voltak ilyen nehéz mérkőzéseink. Hosszú még az idény.”

Szoboszlai beszélt arról is, hogy Iraola mind a három középső középpályástól mást és mást vár el. Van egy védekezőbb felfogású (ő a 6-os), egy olyan, aki a két tizenhatos közötti területet bejátssza (a 8-as) és egy támadó (a 10-es). „Azt hiszem, kívülről a sajtó úgy látja, hogy a 10-es mögött játszó másik két középpályás egymás mellett ugyanazt a feladatot látja el, pedig nem ez a helyzet. A 6-os van leghátul, előtte a 8-as, és még előrébb a 10-es, nincs két ember egymás mellett. A meccs előtt közzétett pályarajzok, amiket mindenhol használnak, nem azt mutatják, amit a vezetőedzőnk kér tőlünk. A Fulham ellen öt poszton játszottam, a középpályán mindháromban, emellett jobbhátvéd és jobbszélső is voltam.”

Szoboszlait kérdezték, melyik poszton játszik a legszívesebben. „Mindegy, csak a pályán legyek. Talán a védekező középpályás posztja nem nekem való, ha tíz párharcból csak egyet nyerek meg. De ha a következő meccsen tízből nyolcat megnyerek, már jó hatos leszek? Ez az egyensúlyról szól, lehet, hogy nem mindig azok játszanak, akik a legjobb napot fogják ki, de mindig az a legfontosabb, hogyan reagálunk, és nem hátra, hanem előre nézünk” – szögezte le Szoboszlai Dominik.

A magyar válogatott csapatkapitánya a Sky Sportsnak a labdarúgópályától elszakadva adott videóinterjút. „Nehéz kikapcsolni, ritkán van szabadnapunk. Amikor meg van, akkor az időjárás nem segít nekünk” – kezdte mosolyogva Szoboszlai.

Andoni Iraolával is jó a viszony (Fotó: Getty Images)

Mint ismert, a Liverpool FC irányítását a nyáron Andoni Iraola vette át Arne Slottól. A magyar válogatott csapatkapitánya ennek kapcsán így vélekedett: „Normális, hogy évről évre vannak változtatások. Most az, hogy új menedzser van, nagyobb változás, mint hogy néhány játékos távozik. Más játékelképzelés és ehhez hozzá kell szokni, de mi vagyunk a Liverpool. Nem telhet el sok idő addig, amíg megismerjük egymást, visszatalálunk a győztes útra és minden lehetséges trófeáért harcba szállunk. Megvolt az előszezon, aztán az első négy-öt mérkőzés.

Most már eljött az idő! Már ismerjük egymást, tudjuk mit szeretnénk és Iraolával is megismertük egymást. Itt az ideje, hogy újra ragyogjunk.

Szoboszlai ezt követően a 44 éves spanyol edző játékfilozófiájáról beszélt. „Iraola azt akarja látni, hogy agresszívak vagyunk, mindent beleadunk, direkten játszunk és vállaljuk az egy az egy elleni párharcokat. Ha hatvan percig bírod, akkor addig, de száz százalékot adj bele. Aztán gyere le, jön a következő. Ezt a stílust nekem találták ki. Szeretek a labdáért harcolni. Nyilván jobban imádom, amikor nálunk van a labda, de lesznek időszakok, amikor az ellenfélnél lesz. A Premier League-ben több a jó csapat, szóval lesznek pillanatok, amikor nem mi támadunk, és akkor reagálni kell. A reakciónak pedig mindig annak kell lennie, hogy szeretnénk visszaszerezni a labdát. Ezért pedig meg kell dolgozni” – mondta a Liverpool FC középpályása, hozzátéve, hogy ez közös feladat. Folyamatosan figyelniük kell egymás helyezkedését és besegíteni vagy adott esetben fedezni a másikat.

Szoboszlait ezt követően arról kérdezték, mennyire nehéz kialakítani az összhangot csapattársaival. „Néha könnyű, néha kicsit nehezebb összeszokni. Alexis Mac Allisterrel első naptól kezdve megvolt az összhang, de Ronald Araújóval és Bradley Barcolával is. Utóbbinak csak mondanom kellett, hogy ha jobb oldalt vagyok a labdával, menjen az üres területre. Kellenek ezek a kisebb beszélgetések, ezzel megismerjük egymást és utána jól működik. Általában személyesen szoktuk ezt megbeszélni. Florian Wirtz is hasonlóan gondolkodik a játékról, szóval csak egymásra nézünk, és tudjuk, mit kell tennünk.”

Harriet Prior riporter szerint jól látható, hogy Szoboszlai a szurkolók körében is egyre népszerűbb. „Nehéz erről beszélni, mert én benne vagyok, nem látom kívülről, hogyan néznek ránk és rám. Nagyon büszke és boldog vagyok, amikor sétálok vagy autóval megyek a meccsre és jobbra-balra látom a szurkolók hátán a nevemet. Örülök, hogy példakép lehetek a számukra. Szeretnék addig itt maradni, ameddig csak tudok, és minél több győzelemhez segíteni a csapatot. Hiszek a csapatban és itt az ideje ezt megmutatni. A nagy szavak után most cselekedni kell.”

Virgil van Dijk és Szoboszlai Dominik (Fotó: Getty Images)

A 25 éves Szoboszlai Dominik már 2022 óta a magyar válogatott csapatkapitány. A közelmúltban a Liverpool FC csapatkapitánya, Virgil van Dijk is méltatta vezetői képességeit. Szoboszlai ennek kapcsán lényegre törően így fogalmazott:

Nincs annál nagyobb, mint a Liverpool csapatkapitányának lenni. Szóval örömmel vállalnám el.

A Premier League 5. fordulójában a Liverpool az AFC Bournemouth vendégeként lép pályára vasárnap délután.