„Papíron mi vagyunk az esélyesek, de egyáltalán nem becsüljük le Luxemburgot” – Bardóczky Kornél a Davis-kupa-osztályozó előtt

E héttől készül együtt aktívan a magyar Indotek Group Davis-kupa-csapat a Luxemburg elleni idegenbeli világcsoport I-es osztályozóra, amely a jövő hét végén, szeptember 18-án és 19-én esedékes – a párharc győztese a következő év elején a világdöntő selejtezőjének első fordulójában mérethet meg. A februári sorsoláson derült ki, hogy a Davis-kupa-ranglistán jelenleg 39. Luxemburghoz utazik a 17. helyen álló magyar együttes, mivel a legutóbbi összecsapást az euro-afrikai II-es csoportban 2013-ban hazánkban rendezték meg. Az összesített mérleg jelenleg 2–2, 1962-ben és 1971-ben 5–0-ra nyertünk, ám 2002-ben és 2013-ban egyaránt 4–1-re kaptunk ki.

A közelgő ütközet előtt a Magyar Teniszszövetség sajtótájékoztatót tartott a névadó szponzor által üzemeltetett Corvin Plazában csütörtökön – ezzel együtt sportágnépszerűsítő eseményt is rendeztek, a tetőteraszon kialakított minipályán ütögethettek az erre járók. A népszerűsítésben részt vett Temesvári Andrea is, aki 1986-ban Martina Navratilovával párosban megnyerte a Roland Garrost.

„Fedett kemény pályán játszunk majd Luxemburgban, eszerint készülünk Budapesten – mondta Bardóczky Kornél, a válogatott szövetségi kapitánya. – Mind a négy csapattag versenyről érkezett a közös készülésre. Marozsán Fábián és Piros Zsombor a US Openen játszott, de Makk Péter és Füle Mátyás is sok tornán játszott a közelmúltban. Egy kicsit van miért törlesztenem Luxemburggal szemben, mert 2002-ben tagja voltam a vesztes csapatnak, de most bízom benne, hogy a mérleget sikerül a javunkra billentenünk három kettőre.”

A luxemburgiaktől Chris Rodesch (ATP-151.) van a legelőkelőbb helyen a világranglistán, további egy játékosuk van még az 1000-ben, Alex Knaff (840.), játszik még Louis van Herck (1589.), Raphael Calzi (–) és Matiej Reiter (–). Ám ahogy az a sajtóeseményen is elhangzott: Rodesch tört már borsot az orrunk alá, mind a két eddigi, magyar játékos ellen vívott csatáját megnyerte. Tavaly a wimbledoni selejtezőben Fucsovics Mártont, ez év januárjában egy oeirasi challengeren pedig Piros Zsombort múlta felül.

„Chris Rodesch meghatározó embere az ellenfélnek, és egyébként sem vesszük félvállról a luxemburgiakat. A Davis-kupában nemegyszer láttunk már meglepetéseket, a hazai pálya megkétszerezheti, megháromszorozhatja az erejüket. Papíron mi vagyunk az esélyesek, de egyáltalán nem becsüljük le az ellenfelet.”

A csapatot ebben a párosításban Marozsán Fábián (63.), Piros Zsombor (118.), Makk Péter (509.) és Füle Mátyás (554.) alkotja. Fucsovics Márton (122.) hosszú ideje bajlódik vállsérüléssel, a US Open után arról beszélt, egy időre hátralép a versenyektől.

„A montreali mestertornán nyertem meccset, a winston-salemi negyeddöntőig vezető úton is volt két szép sikerem, de összességében felemás kemény pályás idényen vagyok túl – fogalmazott Marozsán Fábián, aki az egyedüli top 100-as ebben a párosításban. – A füves pályás idény után térdsérülésem volt, kihagytam néhány versenyt, bár nem vagyok minden nap teljesen tünetmentes, de ez nagyrészt megoldódott. Nem alakult mostanság minden úgy, ahogy terveztem, növelné az önbizalmam, ha ebben a párharcban megnyerném a meccseimet. Egyéniben és párosban is bevethető vagyok.”

Fotó: Dömötör Csaba

Piros Zsombor ebben az évben már négy challengertornát is megnyert, a nyáron két héten belül kettőt is, Brassóban, majd Jászvásáron. Emellett tavaly után ismét főtáblára jutott a US Openen a selejtezőből. „Mivel betegeskedtem is a romániai túrám előtt, nem számítottam ekkora sikerre, de a teniszben születhetnek ilyen eredmények akkor is, ha épp nem tigrisnek érzi magát az ember, és néha akkor is lehetnek buktatók, ha topon van. Visszanyertem a hitem, hogy év végére bejuthatok a legjobb száz közé, ami régi vágyam, és úgy érzem, a játékomat is végre jó ideje átlag feletti szinten vagyok képes tartani, és nemcsak egy-egy kiemelkedő hetem van. Igyekszem minél többet edzeni, hogy minél jobban megnyomjam az év hátralévő részét. Bizakodó vagyok és motivált, minden erőmmel azon leszek, hogy visszavágjak Chris Rodeschnek.”

Az eddig két ITF-tornát megnyerő Makk Péter, aki az elmúlt négy évben az amerikai egyetemi bajnokságban pallérozódott, és rengeteget játszott kemény pályán, újonc a válogatottban. „Az utolsó évemben a legjobb húsz közé kerültem az egyetemi ranglistán, ami nagy szó, nekem óriási lendületet adott, hogy elkezdjem a profi karrieremet. Fekszik nekem a borítás, de augusztusban Popradban salakon is nyertem egy tizenötezres tornát. Igazán örülök, hogy bekerültem a csapatba, hogy elnyertem a kapitány bizalmát, már a junior Davis-kupa atmoszféráját is nagyon élveztem, ebben a sportágban csak évi legfeljebb kétszer játszhatunk csapatban. Igyekszem sokat tanulni a tapasztaltabb csapattársaimtól, és akárhogy alakul, pályára lépek vagy sem, úgy készülök, hogy bevethető legyek.”

A kétszeres ITF-tornagyőztes Füle Mátyás júliusban érte el karrierje eddigi legnagyobb sikerét, amikor a cordenonsi challengertornán akkor 704.-ként a rangsorban legyőzte a brazil Thiago Seyboth Wildet (akkor 284.) és az első kiemelt bolíviai Hugo Dellient (akkor 144.) is – mindketten voltak top 100-asok –, és elődöntőbe jutott. „Óriási löketet adott, és én sem számítottam rá, mert kimerültnek éreztem magam. Önbizalmat adott, persze nem változott meg minden csettintésre, még többet szeretnék fejlődni. A terveket viszont kicsit átírta, több nemzetközi versenyen indulok, kicsit háttérbe helyezve a hazai csapatbajnokságot. Bármilyen szerepet kapok, azt százszázalékkal töltöm be.”

Szeptember 18-án, pénteken 18 órától kezdődik a két egyes, amelyet a Duna World közvetít – szeptember 19-én, szombaton 14 órától folytatódik a küzdelem, ezt az M4 Sport adja, és az M4 Sport+ folytatja, ha elhúzódik a csata.