Nemzeti Sportrádió

Polgár Judit: A sakk arra van kitalálva, hogy kérdéseket lehessen feltenni

J. B. J. B.
2026.09.17. 14:44
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Polgár Judit és Mayer Dániel (Fotó: MTI/Kocsis Zoltán)
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sakk Polgár Judit Világsakkfesztivál Polgár Judit
A kritikus gondolkodás áll 12. Polgár Judit Világsakkfesztivál középpontjában.

Lártványos illúzió szemtanúi lehettek a 12. Polgár Judit Világsakkfesztivállal kapcsolatos sajtótájékoztató részvevői csütörtök délelőtt a Gresham-palotában. Polgár Judit és egy bűvész ugyanis közösen kitalálta, melyik tíz kártyalapot választotta egy vendég a különleges pakliból. A különleges francia kártya lapjain ugyanis Polgár egy-egy mérkőzése szerepel. A bűvészetnek, az illúzióknak és az ezzel kapcsolatos kritikus gondolkodásnak – azaz, hogy miért nem hihetünk mindig annak, amit látunk – kiemelt szerepe lesz az idei világsakkfesztiválon, amelyet szeptember 26-án tartanak a Nemzeti Galériában.

„Nagyon közel áll hozzám a kritikus gondolkodás – fogalmazott Polgár Judit a sajtóeseményen. – A hétköznapjainkat átszabja a mesterséges intelligencia, ezért gondoltuk, hogy erre a jelenségre nagyobb fényt kellene vetni. Különösen fontos, hogy a kritikus gondolkodáshoz szükséges készségek elsajátítását már gyerekkorban elkezdjük, ezt pedig észrevétlenül a játékkal a legegyszerűbb. A játék ugyanis megadja az érzelmi töltést, a szabályokat és a fontos döntéseket és fejleszti az ügyességet. Arra is szeretnénk felhívni a figyelmet a fesztiválon, hogy mennyire fontos a dolgok mögé nézni, megkérdőjelezni. A sakk pedig arra van kitalálva, hogy kérdéseket lehessen feltenni, lényeges az elemzés, az átértékelés a lépések és játszmák kapcsán.”

A Világsakkfesztivál főszínpada a Morgan Stanley nevét viseli. A multinacionális vállalat magyarországi irodájának vezetője, Mayer Dániel elmondta, kedves téma a sakk, sok profi játékos dolgozik náluk. „A sakk filozófiája közel áll ahhoz, amit mi a pénzügyi szektorban végzünk. Mi nagyon szeretünk mélyebben elgondolkodni, a kockázatvállalás, előre gondolkodás ismerős a sakkból is, és a mindennapi munkánk részét képezi” – fejtette ki.

A Világsakkfesztiválon lesz idén is szimultán verseny, levetítik a Polgár Juditról készült Netflix-sorozatot is, míg az illúziónak is fontos szerep jut.

 

sakk Polgár Judit Világsakkfesztivál Polgár Judit
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