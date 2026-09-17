Nemzeti Sportrádió

Krokodil? Nem gond! Alkalmas az olimpiai kajak-kenu verseny megrendezésére a tervezett helyszín

2026.09.17. 12:37
Johnson-krokodil sütkérezik a Fitzroy folyó partján (Illusztráció: Getty Images)
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kajak-kenu Brisbane 2032 krokodil
A szervezők tájékoztatása szerint egy független szakértői jelentés alkalmasnak találta Rockhampton városánál a krokodilok élőhelyéül szolgáló Fitzroy-folyószakaszt a 2032-es brisbane-i olimpia gyorsasági kajak-kenu és evezős versenyeinek megrendezésére.

A helyiek már korábban jelezték: kitartanak a tervük mellett, hogy Rockhamptonban, a központi helyszíntől 630 kilométerre rendezzék meg ezen sportágak viadalait a Fitzroy-folyóban élő mintegy ötszáz krokodil, az erős áramlat és a kevés férőhely ellenére.

„Az értékelés kiterjedt vízügyi vizsgálatokat, elemzéseket és modellezést is magában foglalt annak érdekében, hogy megértsék, hogyan viselkedne a pálya különböző körülmények – időjárási viszonyok, vízszintek és árvízveszély – között, mind az olimpiai játékok idején, mind az azt megelőző időszakban” – áll a közleményben, amely kitér rá: a helyszín kiváló minősítést kapott, és az összegzés szerint képes „biztonságos, igazságos és kiegyensúlyozott versenyfeltételeket biztosítani”.

„Most már tudjuk, hogy a Fitzroy-folyó képes igazságos versenyfeltételeket biztosítani, megfelel az olimpiai és paralimpiai evezős versenyekkel szemben támasztott követelményeknek” – fogalmazott a vizsgálatot szorgalmazó Jean-Christophe Rolland, a Nemzetközi Evezős Szövetség elnöke.

A szálláshelyek hiányára vonatkozó bírálatokra a szervezők úgy reagáltak, hogy 1200 férőhelyes sportolói falut építenek oda a játékokra és az olimpia idején már több szálláslehetőség várja majd a környéken az érkezőket.

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2026.09.10. 10:52

Krokodilok élnek a folyóban a brisbane-i olimpia kajak-kenu versenyeinek helyszínén

A legnagyobb problémát mégsem ez jelenti a létesítménnyel kapcsolatban.

 

kajak-kenu Brisbane 2032 krokodil
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