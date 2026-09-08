Nemzeti Sportrádió

Marozsánnal, Pirossal és egy újonccal készül a magyar csapat a Davis-kupában

2026.09.08. 16:25
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Piros Zsombor (Fotó: Kovács Péter)
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Davis-kupa Piros Zsombor Marozsán Fábián Fucsovics Márton
Marozsán Fábián és Piros Zsombor mellett Füle Mátyást és az újonc Makk Pétert nevezte a Luxemburg ellen készülő magyar tenisz Davis-kupa-csapatba Bardóczky Kornél szövetségi kapitány.

A magyar szövetség közösségi oldalának keddi híradása kiemelte, hogy Fucsovics Márton sérülése miatt hiányzik a válogatottból.

A magyarok jövő pénteken és szombaton lépnek pályára a nagyhercegségben, a párharc győztese jövőre is a világdöntő selejtezőjében szerepelhet.

A két csapat eddig négy alkalommal találkozott egymással a Davis-kupában: 1962-ben és 1971-ben a magyarok nyertek 5:0-ra, 2002-ben és 2013-ban viszont Luxemburg győzött 4:1-re. A magyarok a februári kvalifikációban Tatabányán az amerikaiaktól kaptak ki 4:0-ra.

 

Davis-kupa Piros Zsombor Marozsán Fábián Fucsovics Márton
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