Marozsánnal, Pirossal és egy újonccal készül a magyar csapat a Davis-kupában

A magyar szövetség közösségi oldalának keddi híradása kiemelte, hogy Fucsovics Márton sérülése miatt hiányzik a válogatottból.

A magyarok jövő pénteken és szombaton lépnek pályára a nagyhercegségben, a párharc győztese jövőre is a világdöntő selejtezőjében szerepelhet.

A két csapat eddig négy alkalommal találkozott egymással a Davis-kupában: 1962-ben és 1971-ben a magyarok nyertek 5:0-ra, 2002-ben és 2013-ban viszont Luxemburg győzött 4:1-re. A magyarok a februári kvalifikációban Tatabányán az amerikaiaktól kaptak ki 4:0-ra.