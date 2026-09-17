Október 21-én búcsúztatják Tóth Ákost, az úszók korábbi szövetségi kapitányát
2026. október 21-én 12 órakor búcsúztatja a Magyar Úszószövetség Tóth Ákos mesteredzőt, korábbi szövetségi kapitányt.
„Drága hallotunktól 2026. október 21-én 12.00 órakor a Fiumei úti temető szóróparcellájában veszünk búcsút, polgári szertartás szerint. Kérjük, a személyes részvétnyilvánítás helyett együttérzésüket egy szál virággal fejezzék ki” – írja az MÚSZ Facebook-oldala.
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