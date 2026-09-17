Nemzeti Sportrádió

Október 21-én búcsúztatják Tóth Ákost, az úszók korábbi szövetségi kapitányát

B. A. P.B. A. P.
2026.09.17. 13:10
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Tóth Ákost október 21-én búcsúztatják (Fotó: Dömötör Csaba)
Címkék
Tóth Ákos búcsúztatás temetés
2026. október 21-én 12 órakor búcsúztatja a Magyar Úszószövetség Tóth Ákos mesteredzőt, korábbi szövetségi kapitányt.

„Drága hallotunktól 2026. október 21-én 12.00 órakor a Fiumei úti temető szóróparcellájában veszünk búcsút, polgári szertartás szerint. Kérjük, a személyes részvétnyilvánítás helyett együttérzésüket egy szál virággal fejezzék ki” – írja az MÚSZ Facebook-oldala.

Úszás
2026.09.01. 19:46

Elhunyt Tóth Ákos, az úszók korábbi szövetségi kapitánya

Edzők sorát tanította a TF-en, csaknem húsz éven át az úszótanszék vezetőjeként.

 

Tóth Ákos búcsúztatás temetés
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