Egy póráz nélküli kutya sem tudta megakadályozni a győzelmét

– Nagyszerű futással győzött a Keszthelyi Kilométerek huszonegy kilométeres távján.

– Bevallom őszintén, ott lebegett a szemem előtt a győzelem, reménykedtem benne – mondta a Csupasportnak Vitárius Bence. – De nem az eredmény a legfontosabb, ugyanis felkészülési versenyként tekintettem rá a félmaratoni országos bajnokságra. Szerencsére remekül ment, mindent tudtam gyakorolni, amit akartam, és eredményesen is zárult. Tavaly is rajthoz álltem Keszthelyen, akkor a tizennégy kilométeres távon győztem, most ez összejött a félmaratonin is.

– Milyennek értékeli a futását?

Három körből állt a verseny, és edzőmmel, Csere Gáspárral abban maradtunk, hogy az első két kört három húszas tempóban futom, majd próbálok gyorsulni valamennyire.

Tartottam a tervet, a hajrában gyors kilométereket tudtam hozni. Egyébként kiváltképp technikás ez a pálya, sok szűk kanyar nehezíti a futók dolgát, illetve a lekörözött versenyzőkkel is számolni kell. Összességében mindennel elégedett vagyok.

– Mi jelentette a legnehezebb kihívást?

– Ha vicces akarnék lenni, azt mondanám, hogy az, amikor egy póráz nélküli kutya elkezdett felém szaladni… Meg kellett állnom és elijesztenem. Ilyennel korábban versenyen még nem találkoztam. Amúgy a pálya kanyargóssága. Nem gyors ez a pálya, de nagyon sok a kanyar, így figyelni kellett. Egyébként kedves számomra ez az esemény, minden nyáron Keszthelyen nyaralunk, szeretünk itt lenni. Ráadásul edzeni is sokat szoktam ezen a szakaszon.

– Nézzünk egy kicsit visszafelé: hogyan jutott el a félmaratoni távig?

– Elég szokatlan módon alakult a futópályafutásom. Hatéves koromban elkezdtem a tájfutást, majd atlétikára váltottam, amit tizennyolc éves koromig űztem. Ekkor jött egy tízéves kihagyás, szinte semmit nem edzettem, csak nagyon ritkán jártam el rövid távokat futni. Aztán egyszer csak véletlenül összefutottam Csere Gáspárral, akivel korábban edzőtársak voltunk, most pedig ő az edzőm. A vele való találkozást jelnek vettem, azóta az iránymutatásával készülök.

Az elmúlt időszakban már komolyabban edzek, és sikerült is fejlődnöm, és egyre jobb eredményeket érek el.

– Milyen célokat tűzött ki a közeljövőre?

– Az egyiket idén már teljesítettem: dobogós lettem a maratoni országos bajnokságon Bécsben. Nagy mérföldkő a bronzérem megszerzése a pályafutásomban. A közelmúltban a félmaratoni országos bajnokságon vettem részt, az ezt követő célom pedig az, hogy két óra húsz percen belüli maratonit teljesítsek. Sevillában két óra huszonkét percet értem el, decemberben Valenciában szeretném megdönteni az egyéni csúcsomat. Jó az a pálya, a formámra sem lehet panasz, szóval minden adott, hogy sikerüljön. Nagyon bizakodom.