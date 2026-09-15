Nemzeti Sportrádió

Udvardy Pannának a 16 között véget ért a guadalajarai torna

2026.09.15. 23:03
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Udvardy egyesben is búcsúzott a 16 között (Fotó: AFP)
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tenisz Cristina Bucsa Udvardy Panna WTA Guadalajara
Udvardy Panna a páros versenyt követően egyesben is búcsúzott a mexikói Guadalajarában zajló, 1.2 millió dollár (körülbelül 383 millió forint) összdíjazású kemény pályás női tenisztornán.

A világranglistán 83. magyar játékos a nyitó körben nagy csata végén búcsúztatta a francia Lois Boissont, a keddi nyolcaddöntőben pedig a hatodik helyen kiemelt moldovai születésű spanyol Cristina Bucsával csapott össze.

A meccset Udvardy bizonytalanul kezdte, az első két adogatójátékát elbukta, így hiába vette el a spanyol első szerváját, 1:1 után ismét brékhátrányba került, amit a folytatásban nem tudott ledolgozni, így a rangsorban 44. Bucsa 40 perc után szettelőnybe került.

A második játszma egészen a „hajráig” kiegyenlített teniszt hozott, mindkét fél hozta a szervágémjét, 4:4 után viszont a magyar keze remegett meg, a spanyol brékelni tudta, majd a következő játékban kiszerválta a találkozót, ami másfél óráig tartott.

GUADALAJARA OPEN, WTA 500-AS TORNA (1 206 446 dollár, kemény)
EGYES, NYOLCADDÖNTŐ
Bucsa (spanyol, 6.)–Udvardy P. 6:4, 6:4

 

tenisz Cristina Bucsa Udvardy Panna WTA Guadalajara
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