Udvardy Pannának a 16 között véget ért a guadalajarai torna

A világranglistán 83. magyar játékos a nyitó körben nagy csata végén búcsúztatta a francia Lois Boissont, a keddi nyolcaddöntőben pedig a hatodik helyen kiemelt moldovai születésű spanyol Cristina Bucsával csapott össze.

A meccset Udvardy bizonytalanul kezdte, az első két adogatójátékát elbukta, így hiába vette el a spanyol első szerváját, 1:1 után ismét brékhátrányba került, amit a folytatásban nem tudott ledolgozni, így a rangsorban 44. Bucsa 40 perc után szettelőnybe került.

A második játszma egészen a „hajráig” kiegyenlített teniszt hozott, mindkét fél hozta a szervágémjét, 4:4 után viszont a magyar keze remegett meg, a spanyol brékelni tudta, majd a következő játékban kiszerválta a találkozót, ami másfél óráig tartott.

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EGYES, NYOLCADDÖNTŐ

Bucsa (spanyol, 6.)–Udvardy P. 6:4, 6:4