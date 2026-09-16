„Ijesztő! Nem sokan rúgják úgy a labdát, mint Dom” – csapattársai méltatták Szoboszlait

„A három gól, amit szereztünk, nagyon szép volt. Az első és a második is nagyon fontos volt. A harmadik pedig nyilvánvalóan egy világklasszis, kiemelkedő gól volt. Dominik kapcsán már a lövés előtt bízhatsz abban, hogy talán gólt szerez, míg más játékosoknál talán azt gondolnád, túl messze van” – idézi Andoni Iraola mérkőzés utáni sajtótájékoztatóját a Liverpool FC hivatalos honlapja.

A Liverpool FC edzője a kezdőcsapatban végrehajtott változtatásokról úgy vélekedett, hogy szükséges volt, hiszen a hétvégén hiányzott együtteséből az intenzitás és az energia. „Örülök, mert minden játékos intenzitást és agresszivitást hozott a játékba. A mérkőzés számos szakaszában jól teljesítettünk, megérdemeltük a győzelmet, és kiérdemeltük a továbbjutást.”

Iraola továbbá dicsérte a Liverpool fiatal játékosait. „Örültem nekik. Szerintem a legjobb az volt, hogy már fáradtak voltak, amikor lecseréltem őket: Trey Nyoninak görcsöltek az izmai, Rio Ngumoha már nem tudott volna sokkal tovább futni, James McConnell-lel is ugyanez volt a helyzet. Amikor ez történik, az azért van, mert mindent beleadtak” – vélte a 44 éves spanyol tréner, aki kiemelte, hogy egy fiatal csapatban különösen fontosak az olyan rutinos játékosok, mint Cody Gakpo, Ronald Araújo vagy Alexis Mac Allister.

Utóbbi így látta a találkozót: „Megérdemeltük a győzelmet. A végén volt 20-25 perc, ami nem volt túl fényes, de egy jó csapat ellen játszottunk. Nagyon intenzívek, de mi is próbáltunk agresszívek lenni. Elég jól védekeztünk, majd sikerült gólokat szereznünk.”