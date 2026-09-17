Félmillió forintra büntették a Dinamót szurkolói magyarellenes rigmusai miatt

A 3–1-es vendégsikerrel zárult találkozón ugyan Eppel Márton góljával még vezetett az FK, de a Dinamo egyenlítését a magyarságot és Magyarországot gyalázó skandálással “ünnepelték” a vendégek szurkolói. George Roman játékvezető emiatt a 28. percben rövid időre félbe is szakította a találkozót, amelyet 3–1-re nyert meg a Superliga első helyén álló fővárosi csapat.

A lefújás után viszont újrakezdődtek a magyarellenes rigmusok a Dinamo-tábor szektorában. Az esetet e heti ülésén tárgyalta a FRF fegyelmi bizottsága, amely 7500 lejes (nagyjából 520 ezer forintos) pénzbírságot szabott ki a Dinamóra.