Félmillió forintra büntették a Dinamót szurkolói magyarellenes rigmusai miatt
Pénzbüntetéssel sújtotta a Dinamót a Román Labdarúgó-szövetség (FRF) fegyelmi bizottsága, miután a szeptember 11-én lejátszott, FK Csíkszereda elleni találkozón a bukaresti csapat szurkolótábora magyarellenes rigmusokat skandált a székelyföldi stadionban.
A 3–1-es vendégsikerrel zárult találkozón ugyan Eppel Márton góljával még vezetett az FK, de a Dinamo egyenlítését a magyarságot és Magyarországot gyalázó skandálással “ünnepelték” a vendégek szurkolói. George Roman játékvezető emiatt a 28. percben rövid időre félbe is szakította a találkozót, amelyet 3–1-re nyert meg a Superliga első helyén álló fővárosi csapat.
A lefújás után viszont újrakezdődtek a magyarellenes rigmusok a Dinamo-tábor szektorában. Az esetet e heti ülésén tárgyalta a FRF fegyelmi bizottsága, amely 7500 lejes (nagyjából 520 ezer forintos) pénzbírságot szabott ki a Dinamóra.
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