Jürgen Klopp 44 fős német keretet hívott össze az NL-meccsekre

Az egyes találkozókra nevezhető létszám legfeljebb 23 fő lehet, de Klopp a terhelés elosztása mellett az újoncokról is képet szeretne kapni a hollandok, a szerbek és kétszer a görögök ellen. A szövetségi kapitány 16 olyan játékost hívott be, aki ott volt a nyári világbajnokságon, és szintén 16-an újoncok.

Az első, 24 fős keret jövő csütörtökön Hollandiában, három nappal később hazai pályán a görögök ellen lép pályára. A másik – a fennmaradó húsz játékosból és az első csoportból egyedüliként átvett Dahmen kapusból álló – keret október 1-jén hazai pályán Szerbia, október 4-én Görögország csapatával játszik.

Az új arcok között van a Bambasé Conté (Hoffenheim), az augsburgi Hennes Behrens, a freiburgi Max Rosenfelder, Philipp Treu, Derry Scherhant és Yannik Engelhardt, valamint az Eintracht Frankfurt játékosa, Younes Ebnoutalib, és az élvonalbeli újonc Elversbergtől érkező Felix Keidel. Mások – az Ajax kapusa, Marc-André ter Stegen, valamint a szélsőként bevethető Serge Gnabry (Bayern München) és Karim Adeyemi (FC Barcelona) – a világbajnokság kihagyása után térnek vissza a csapatba.

A nagy létszám ellenére kimaradt például a VfB Stuttgart csatára, Deniz Undav, a Galatasaray támadója, Leroy Sané és a Hoffenheim kapusa, Oliver Baumann.

Klopp, a Borussia Dortmund és a Liverpool FC korábbi vezetőedzője, Julian Nagelsmannt váltotta a kapitányi poszton, miután a német válogatott nem jutott a 16 közé a világbajnokságon.

A NÉMET VÁLOGATOTT KERETE HOLLANDIA (09. 24.) ÉS GÖRÖGORSZÁG (09. 27.) ELLEN

Kapusok: Finn Dahmen (Augsburg), Alexander Nübel (Besiktas – Törökország), Marc-André ter Stegen (Ajax – Hollandia)

Védők: Hennes Behrens (Augsburg), Yann Bisseck (Inter – Olaszország), Nathaniel Brown (Bayern München), Max Rosenfelder (Freiburg), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Jonathan Tah (Bayern München), Philipp Treu (Freiburg), Josha Vagnoman (VfB Stuttgart)

Középpályások: Nadiem Amiri (Mainz), Bambasé Conté (Hoffenheim), Yannik Engelhardt (Freiburg), Chris Führich (VfB Stuttgart), Serge Gnabry (Bayern München), Lennart Karl (Bayern München), Joshua Kimmich (Bayern München), Jamal Musiala (Bayern München) Felix Nmecha (Borussia Dortmund), Kevin Schade (Brentford – Anglia), Anton Stach (Leeds United – Anglia)

Támadók: Younes Ebnoutalib (Eintracht Frankfurt), Kai Havertz (Arsenal – Anglia)

A NÉMET VÁLOGATOTT KERETE SZERBIA (10. 1.) ÉS GÖRÖGORSZÁG (10. 4.) ELLEN

Kapusok: Noah Atubolu (Eintracht Frankfurt), Finn Dahmen (Augsburg), Jonas Urbig (Bayern München)

Védők: Waldemar Anton (Borussia Dortmund), Ridle Baku (RB Leipzig), Finn Jeltsch (VfB Stuttgart), Maximilian Mittelstädt (VfB Stuttgart), David Raum (RB Leipzig), Malick Thiaw (Newcastle United – Anglia)

Középpályások: Karim Adeyemi (FC Barcelona – Spanyolország), Mika Baur (Celtic – Skócia), Tom Bischof (Bayern München) Said El Mala (1. FC Köln), Brajan Gruda (RB Leipzig), Vitaly Janelt (Brentford – Anglia), Felix Keidel (Elversberg), Aleksandar Pavlovic (Bayern München), Derry Scherhant (Freiburg), Florian Wirtz (Liverpool FC – Anglia)

Támadók: Jonathan Burkardt (Eintracht Frankfurt), Nick Woltemade (Juventus – Olaszország)

