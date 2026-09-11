Marozsán Fábián: Egyéniben és párosban is bevethető vagyok

Luxemburgban játszik Davis-kupa meccset a jövő héten a magyar férfi tenisz-válogatott. A párharc egyetlen top 100-as játékosa Marozsán Fábián. A jelenlegi világranglistán 63. teniszező az NSO Tv kérdésére elmondta, szívesen jön haza a válogatottba, de beszélt arról, hol folytatódik majd számára az idény a luxemburgi mérkőzések után.

A magyar csapatot ebben a Marozsán Fábián (ATP-63.), Piros Zsombor (118.), Makk Péter (509.) és Füle Mátyás (554.) alkotja. Fucsovics Márton (122.) hosszú ideje bajlódik vállsérüléssel, egy ideig nem versenyzik.