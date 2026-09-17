Nemzeti Sportrádió

Ki állítja meg Josh Allent és a Buffalo-támadósort?

2026.09.17. 14:49
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Címkék
Amerikából jöttem NFL Kansas City Chiefs Houston Texans Buffalo Bills Chicago Bears
Elkezdődött az NFL alapszakasza! Az Amerikából jöttem című podcast e heti adásában kibeszéltük az első heti Houston Texans–Buffalo Bills mérkőzést, majd felvezettük a 2. fordulóból a New England Patriots–Pittsburgh Steelers és a Los Angeles Rams–New York Giants találkozókat, de szóba került a Chicago Bears és a Kansas City Chiefs is.

 

 

Amerikából jöttem NFL Kansas City Chiefs Houston Texans Buffalo Bills Chicago Bears
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