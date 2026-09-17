Ki állítja meg Josh Allent és a Buffalo-támadósort?

Elkezdődött az NFL alapszakasza! Az Amerikából jöttem című podcast e heti adásában kibeszéltük az első heti Houston Texans–Buffalo Bills mérkőzést, majd felvezettük a 2. fordulóból a New England Patriots–Pittsburgh Steelers és a Los Angeles Rams–New York Giants találkozókat, de szóba került a Chicago Bears és a Kansas City Chiefs is.
Legfrissebb hírek
NFL: óriásit fordított a Minnesota a Green Bay ellen
Amerikai sportok
2026.09.14. 07:35
Nincs fogás, verhetetlen az idei Rams – vagy mégsem?
Amerikai sportok
2026.09.11. 16:33