Ki állítja meg Josh Allent és a Buffalo-támadósort?

Elkezdődött az NFL alapszakasza! Az Amerikából jöttem című podcast e heti adásában kibeszéltük az első heti Houston Texans–Buffalo Bills mérkőzést, majd felvezettük a 2. fordulóból a New England Patriots–Pittsburgh Steelers és a Los Angeles Rams–New York Giants találkozókat, de szóba került a Chicago Bears és a Kansas City Chiefs is.