Nemzeti Sportrádió

Evezés: Demkó Janka aranyérmes az U19-es beach sprint Eb-n

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2026.09.17. 12:29
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evezés Demkó Janka utánpótlássport Utánpótlássport.hu
Demkó Janka szólóban remek versenyzéssel megnyerte az U19-es evezősök spanyolországi beach sprint Európa-bajnokságát.

Az evezősök a spanyolországi La Línea de la Concepciónban zajló U19-es beach sprint Európa-bajnokságának szóló versenyszámában csütörtökön

aranyérmet szerzett Demkó Janka.

A hazai sportági szövetség tájékoztatása szerint Demkó a nyolcaddöntőben, majd a negyeddöntőben is magabiztos győzelmet aratott, aztán a fináléban a rajttól kezdve folyamatosan növelte előnyét és megérdemelten végzett az első helyen.

A reménység sikere sportágtörténelmi, ugyanis Magyarország első beach sprint Eb-érmét szerezte, ráadásul a legfényesebbet.

Demkó Janka sportágtörténelmi Eb-aranyat szerzett Forrás: Magyar Evezős Szövetség

Az U19-es fiúknál szólóban Moór Ádám a negyedik lett, a Demkó és Moór alkotta mix dupló a tizedik helyen zárt.

(Kiemelt képünkön: Demkó Janka Forrás: Magyar Evezős Szövetség)

 

 

evezés Demkó Janka utánpótlássport Utánpótlássport.hu
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