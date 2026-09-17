Evezés: Demkó Janka aranyérmes az U19-es beach sprint Eb-n
Demkó Janka szólóban remek versenyzéssel megnyerte az U19-es evezősök spanyolországi beach sprint Európa-bajnokságát.
Az evezősök a spanyolországi La Línea de la Concepciónban zajló U19-es beach sprint Európa-bajnokságának szóló versenyszámában csütörtökön
aranyérmet szerzett Demkó Janka.
A hazai sportági szövetség tájékoztatása szerint Demkó a nyolcaddöntőben, majd a negyeddöntőben is magabiztos győzelmet aratott, aztán a fináléban a rajttól kezdve folyamatosan növelte előnyét és megérdemelten végzett az első helyen.
A reménység sikere sportágtörténelmi, ugyanis Magyarország első beach sprint Eb-érmét szerezte, ráadásul a legfényesebbet.
Az U19-es fiúknál szólóban Moór Ádám a negyedik lett, a Demkó és Moór alkotta mix dupló a tizedik helyen zárt.
(Kiemelt képünkön: Demkó Janka Forrás: Magyar Evezős Szövetség)
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