Tóth Balázs: Reális esélyünk van visszakerülni az A-ligába



– Szeptember elején sérülés miatt három mérkőzést kihagyott, de hétvégén visszatért a pályára. Kezdjük a legfontosabbal: hogy van?

– Valójában nem is sérülésről volt szó, csak túlságosan megerőltettem a combomat – mondta lapunknak Tóth Balázs, az angol másodosztályú Blackburn Rovers 29 éves, hétszeres válogatott kapusa. – Túl sokat edzettem, így az orvosi csapattal úgy döntöttünk, elővigyázatosságból pihenek kicsit. Négy napig nem edzettem, rendbe jöttem, már vissza is kerültem a kapuba, ráadásul három-egyre legyőztük a Millwallt, szóval, minden remekül alakult.

Willi Orbán is tudja, ha esetleg nem tud tisztázni a beívelésnél, ott van mögötte Tóth Balázs, és elhárítja a veszélyt (FOTÓ: KOVÁCS PÉTER)

– Megszokta már, hogy immár nem kérdés a beválogatása a nemzeti csapatba?

– Mindig felemelő a válogatottban lenni, de akkor a legjobb, amikor azt érzem, teljes mértékben rászolgálok, hiszen megdolgoztam érte. Egyszer éreztem csupán, hogy talán nem megérdemelten vagyok a keretben, de az utóbbi időben rengeteget tettem azért, hogy folyamatosan számoljon velem Marco Rossi szövetségi kapitány. Megtisztelő a nemzeti együttest képviselni, szenzációs a légkör, vidámak az együtt töltött napjaink.

– Kimondva ön az első számú kapus: ennek mekkora súlya van?

– Egyáltalán nincs rajtam nyomás, talán akkor volt, amikor még csak vártam rá, hogy magamra ölthessem a címeres mezt. Keményen kell dolgoznom azért, hogy egyrészt megtarthassam a pozíciómat, másrészt hogy fejlődjek. Nap mint nap azért küzdök, hogy jobb legyek. Szeretném minden pillanatát élvezni annak az időnek, amelyet a válogatottban tölthetek. Főleg igaz ez a hazai meccseinkre, amelyeken fantasztikus hangulatban játszhatunk a szurkolóink előtt.

– Tavaly júniusban Azerbajdzsán ellen lépett pályára először a nemzeti csapatban – miben fejlődött azóta a legtöbbet?

– Rutinosabb lettem, ezáltal jobban fel vagyok készülve a különféle szituációkra. Érzem a fejlődést, de sokat kell még dolgoznom, hogy elérjem azt a szintet, amit elvárok önmagamtól. Érdekes, de időnként azt érzem, hogy már ott vagyok, máskor meg azt, hogy még bőven alatta. Igyekszem az edzéseken mindent kiadni magamból és egyre jobb lenni, de bevallom, még mindig küzdök az angol stílusú edzésekkel.

– Ezt hogy érti?

– Magyarországon nagyszerű kapus­edzőkkel dolgoztam együtt, mondhatni, el voltam kényeztetve. Tűkön ülve vártam a kifejezetten változatos edzéseket, izgatott voltam, hogy aznap éppen mit csinálunk. Ezzel szemben Angliában teljesen mást tapasztalok, mindennap ugyanaz a program.

– Ezúttal Pécsi Ármin és Gundel-Takács Bence van még ott kapusként a keretben. Mit gondol róluk?

– Mindkettejüket ismerem, remek kapusok és jó srácok. Légiósként is folyamatosan követem az NB I-et, így tudom, hogy Bence nagyszerűen teljesít már jó ideje, a Zalaegerszeg kimagasló előző idényében főszerepet játszott. Árminnal többször dolgoztam együtt, folyamatosan játszik és ő is nagyszerű teljesítményt nyújt az osztrák Hartbergben. A keretbe meghívott kapusokkal amúgy is mindig kiváló a közös munka, jó csapatot alkotunk.

– Tud tanulni bármit a többiektől?

– Sokat. Sőt Angliában még a fiataloktól is el tudok lesni ezt-azt, olyasmit, ami nekem addig még nem volt meg, de ők már elsajátították. Próbálom fejleszteni magamat és javítani a hiányosságokon.

– Elégedett a jelenlegi helyzetével?

– Azzal igen, hogy a válogatottban és a Blackburnben is én vagyok az első számú kapus, de szerintem lényegesen jobb teljesítményre vagyok képes annál, mint amit most nyújtok. Szeretném kihozni magamból azt, ami bennem van. Bízom benne, hogy a válogatottban sikerül, hiszen mindig öröm hazatérni, jó látni a csapattársakat és a szakmai stábot, valamint a családomat is – ez rendre feltölt és motivál.

– Ukrajna és Grúzia ellen hazai pályán, Észak-Írország és megint Ukrajna ellen idegenben játszik a válogatott szeptember végén, október elején a Nemzetek Ligája B-ligájában. Mit vár?

– Négy győzelem a célunk, de nagyon nehéz erőpróbák lesznek, hiszen kemény ellenfelekkel játszunk. Talán Grúziával és Ukrajnával csaknem azonos erőt képviselünk, s nem lebecsülve az északíreket, náluk jobbak vagyunk. Igaz, ezt be kell bizonyítani a pályán. A szövetségi kapitányuk, Michael O’Neill volt a vezetőedzőm Blackburnben, tudom, hogy masszív, felkészült csapatot rak össze. Nekünk mindenesetre az A-ligába jutás a célunk, és ennek szellemében lépünk pályára az összes mérkőzésen. Reális esélyünk van feljutni.

– Tudvalevő, hogy a nyáron egy lépésre volt a Celticbe igazolástól, ám a skótok elbukták a Bajnokok Ligája-rájátszást az osztrák Linzer ASK ellen, így meghiúsult az üzlet. Csalódott, hogy nem jött össze a klubváltás?

– Természetesen én is olvastam a pletykákat velem kapcsolatban, de őszintén bevallom, csak a Blackburnre koncentráltam. Főleg azért, mert folyamatosan tárgyaltunk a szerződéshosszabbításról. Mondtam az ügynökömnek, csak akkor jelezzen, ha konkrét ajánlat érkezik, és bizony akadt is ilyen. Végül nem jött össze a klubváltás, de nem vagyok csalódott, hiszen továbbra is erős bajnokságban, jó csapatok ellen játszhatok rendszeresen. Jövőre lejár a szerződésem Blackburnben, meglátjuk, mit hoz a jövő… De ne szaladjunk ennyire előre, szombaton következik a Portsmouth elleni bajnoki, majd irány a válogatott, amelyhez mindig lelkesen és büszkén érkezem.

NEMZETEK LIGÁJA

B-liga, 2. csoport

Szeptember 25., 20.45 óra: Magyarország–Ukrajna

Szeptember 28., 20.45: : Észak-Írország–Magyarország

Október 2., 20.45: Magyarország–Grúzia

Október 5., 20.45: Ukrajna–Magyarország

November 14., 18.00: Grúzia–Magyarország

November 17., 20.45: Magyarország–Észak-Írország

A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok

Gundel-Takács Bence (ZTE), Pécsi Ármin (Hartberg – Ausztria), Tóth Balázs (Blackburn Rovers – Anglia)

Védők

Bolla Bendegúz (SK Rapid – Ausztria), Csinger Márk (Groningen – Hollandia), Doktorics Áron (Vasas FC), Kerkez Milos (Liverpool FC – Anglia), Markgráf Ákos (FC Köbenhavn – Dánia), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Ferencvárosi TC), Callum Styles (West Bromwich Albion – Anglia), Szűcs Kornél (FK Vojvodina – Szerbia), Várkonyi Bence (Qarabag FK – Azerbajdzsán)

Középpályások

Csongvai Áron (Saint-Étienne – Franciaország), Schäfer András (Union Berlin – Németország), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Szűcs Tamás (Famalicao – Portugália), Tóth Alex (AFC Bournemouth – Anglia), Tóth Rajmund (Konyaspor – Törökország), Vitális Milán (AEK Athén – Görögország)

Támadók

Jurek Gábor (MTK Budapest), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Redzic Damir (RB Salzburg – Ausztria), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Szalai József (Paksi FC), Varga Barnabás (AEK Athén – Görögország)