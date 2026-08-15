Nemzeti Sportrádió

Tenisz: Marozsán Fábián három szettben kapott ki Cincinnatiben

2026.08.15. 07:46
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Címkék
tenisz Cincinnati Marozsá Fábián
A Cincinnatiben zajló kemény pályás, 1000-es torna 1. fordulójában Fucsovics Márton után Marozsán Fábián is búcsúzott a férfi egyes küzdelmeitől.
Tenisz
13 órája

Fucsovics feladta, Udvardy és Bondár kikapott Cincinnatiben

Udvardy Panna 125 perces mérkőzésen veszített a spanyol Cristina Bucsa ellen.

 

A világranglistán 63. Marozsán Fábián hazai színekben versenyző játékos ellen kezdett a Cincinnatiben zajló 1000-es torna 1. fordulójában. A világranglistán 110. Michael Zheng ellen az első szettben Marozsán hat ászt ütve úgy tudott kétszer brékelni, hogy egyszer ő is elveszítette az adogatójátékát.

A 6:3-ra megnyert első játszma után azonban a másodikban Marozsán veszítette el kétszer is a szervajátékát, amire ezúttal nem volt válasza, így Zheng 6:1-gyel egyenlített.

A döntő játszmában a rövidítésig egyik játékos sem tudott brékelni, a rövidítésben viszont Zheng 4–0-val kezdett, onnan pedig már nem volt visszaút Marozsán számára, aki végül két óra alatt három szettben vereséget szenvedett.

A meccslabda

TENISZ
ATP ÉS WTA 1000-ES TORNA, CINCINNATI
1. forduló (a 64 közé jutásért)
Michael Zheng (amerikai)–Marozsán Fábián 3:6, 6:1, 7:6 (7–1)

Korábban
Férfiak
Terence Atmane (francia)–Fucsovics Márton 3:1-nél Fucsovics feladta.
Nők
Cristina Bucsa (spanyol)–Udvardy Panna 6:2, 1:6, 7:5 
Jessica Bouzas (spanyol)–Bondár Anna 6:3, 7:6 (7-5)

tenisz Cincinnati Marozsá Fábián
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