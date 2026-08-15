Skribek Alen: Újabb ajtók nyílhatnak meg, ha jól játszom

– Először játszik külföldön – milyen a légiósélet?

– Egyelőre kicsit furcsa, de nagyon tetszik a klub, a város és az ország is – válaszolta lapunknak a 25 éves Skribek Alen, aki a ZTE FC-től az azeri Neftcihez szerződött; a bajnokság pénteken rajtolt, a magyar futballista együttese vasárnap a Sumqayit FK otthonában kezdi szereplését. – A csapatnál mindenki segítőkész, a játékostársak és a szakmai stáb tagjai is, érdeklődtek Magyarországról, az NB I-ről és rólam is. Nem lesz probléma a beilleszkedéssel.

– A családdal költözött Azerbajdzsánba?

– A feleségem néhány hét múlva érkezik a kisfiammal, nagyon várom őket. Egyelőre az edzőközpontban lakom, de a klub segítségével rövidesen tágas lakásba költözöm.

– Nem lehetett hallani a távozásáról szóló pletykát. Váratlanul érkezett a Neftci ajánlata?

– Zajlottak a tárgyalások a háttérben, igyekeztünk titokban tartani, a jelek szerint sikerült. Amint megegyezett a két klub, felgyorsultak az események. Leültem a családdal, megbeszéltük a részleteket, a feleségem azt mondta, mindenben támogat, szívesen belevág velem az azeri kalandba, próbáljuk meg, így néhány perc alatt el is dőlt, hogy igent mondok a Neftci ajánlatára. Amióta futballozom, az a célom, hogy külföldön szerepeljek, máshol is meg tudjam mutatni – akár magasabb szinten –, hogy mire vagyok képes. Örülök ennek a lehetőségnek, és hiszem, ha jól teljesítek a Neftciben, újabb ajtók nyílhatnak meg előttem.

– Mit gondol, a kezdőcsapatba igazolták?

– Még nem edzettem sokat az új társaimmal, kell egy kis idő, amíg elsajátítom a taktikát, de ha a tudásom legjavát nyújtom, nem lesz probléma a kezdőbe kerüléssel. Szeretnék még feljebb lépni, a Neftcivel pedig a bajnoki címért és a kupáért küzdeni. Az európai kupaszereplés itt eleve elvárás.

Skribek Alen hálás Nuno Camposnak, akinél sokat fejlődött a közös zalaegerszegi időszakukban (Fotó: Árvai Károly)

– Mi lepte meg leginkább, amikor először belépett a klubhoz?

– Az infrastruktúra. Fantasztikus, teljesen más, mint odahaza, bár tudtam, hogy nagy múltú egyesület a Neftci, kilencszeres azeri bajnok és hatszoros kupagyőztes. Beszéltem már korábbi zalaegerszegi csapattársammal, Várkonyi Bencével is, aki a nyáron a szintén azeri élvonalbeli Qarabaghoz szerződött. Mondta, hogy szeret Bakuban élni, tetszik neki a klub, a város és az ország, ha pedig bármiben tud segíteni, szóljak. Természetesen találkozunk majd, igaz, neki is sűrű a programja.

– Tavaly nyáron másodszor igazolt Zalaegerszegre, s úgy tűnik, jó döntést hozott, hiszen remekül játszott és már külföldön szerepel.

– Akkor új tulajdonosi kör és vezetőedző érkezett, és tetszett a terv, amit felvázoltak, hogy fontos nekik a játékosok külföldre, magasabb szintre értékesítése. Sokat köszönhetek Damián Pedrosa ügyvezető elnöknek, Andrés Jornet sportért felelős elnöknek, és főleg Nuno Campos vezetőedzőnek. Bízott bennem, ami számomra nagyon fontos tényező. Mindent elmagyarázott, mit kell csinálnom ahhoz, hogy elérjek oda, ahová szeretnék. Rengeteget fejlődtem nála, amolyan pótapám is volt. A klubváltás után beszéltünk, gratulált nekem, én pedig megköszöntem neki mindazt, amit értem tett.

– Miben lett más játékos és ember az egy-két évvel ezelőtti önmagához képest?

– Sokkal érettebb vagyok, ami főleg a kisfiam születésének köszönhető. Teljesen másképpen látom a világot. Játékosként pedig sokat tanultam az előző évadban Nuno Campostól, tudom, mire kell még inkább figyelnem – érzem, hogy még jobb lehetek.

– Az első zalaegerszegi időszakában is jól teljesített, a másodikban pedig parádésan. Miért ment ilyen jól kétszer is a ZTE-nél?

– A bizalom miatt. Számomra ez a legfontosabb. Az első zalaegerszegi időszakomban is bíztak bennem, a másodikban pedig még jobban. Ez kellett ahhoz, hogy ilyen teljesítményt nyújtsak.

– Még mindig csak huszonöt éves: reális cél a válogatottság?

– Ezen nem gondolkoztam, a legfontosabb, hogy jól futballozzak a Neftciben, ha pedig így lesz, meglátjuk.

– Mikor beszélhetnénk sikeres azeri idényről?

– Ha olyan számokat hoznék, mint az előző bajnoki évadban a ZTE-nél: legalább tíz gól és öt gólpassz. Meg persze, ha a csapattal is elérjük céljainkat.