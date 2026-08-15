A DVTK-tól távozott U-válogatott védő Olaszországban folytatja – hivatalos

A 21 éves, U21-es válogatott balhátvéd, Demeter Milán kapcsán már júniusban arról számoltunk be, hogy a szerződése lejártával várhatóan távozik az NB II-be kiesett DVTK-tól, pénteken pedig az olasz harmadosztályú Foggia jelentette be a szerződtetését.

„A Calcio Foggia bejelenti Demeter Milán végleges megszerzését, aki 2028 június 30-ig szerződött a klubbal. A lenyűgöző testalkatú, 192 centiméter magas balhátvéd 2005-ben született Miskolcon, a diósgyőri akadémián fejlesztette tudását” – mutatja be az új szerzeményt az olasz klub honlapja.

A Foggia az előző idényben kiesett ugyan a Serie C-ből, de a Ternana visszalépése miatt az új idényt is a harmadosztályban kezdheti meg. Demeter az előző idényben 14 NB I-es meccsen egy gólt szerzett a DVTK-ban, összesen pedig 16 NB I-es meccsen szerepelt, a Diósgyőr mellett Kazincbarcikán játszott eddig, 2024-ben kölcsönben.