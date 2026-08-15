Nemzeti Sportrádió

Győri-Lukács Viktória: Jó lenne, ha már kezdődne az idény

KAISER TAMÁSKAISER TAMÁS
2026.08.15. 09:32
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Győri-Lukács Viktória az első felkészülését végzi édesanyaként (Fotó: NSO Tv)
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kézilabda Győri Audi ETO KC Győri-Lukács Viktória
A Győri Audi ETO KC szélsője az első olyan felkészülésének a közepén van, melyet édesanyaként kell teljesítenie. Győr-Lukács Viktória ennek mikéntjébe avatta be az NSO Tv stábját, illetve abba, hogy látja, milyen az idei ETO a Podravka elleni mérkőzés után.

A Győri Audi ETO KC a jövő héten Debrecenben vesz részt egy felkészülési tornán, az első tétmeccset augusztus 30-án, Székesfehérváron a MET Arénában rendezendő Szuperkupa alkalmával játssza a Ferencváros ellen.

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