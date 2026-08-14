Nemzeti Sportrádió

Fucsovics feladta, Udvardy kikapott Cincinnatiben

2026.08.14. 08:48
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Udvardy Panna az első fordulóban búcsúzott (Fotó: Getty Images)
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Cincinnati Open Fucsovics Márton Udvardy Panna
Fucsovics Márton húsz perc után feladta a mérkőzését a Cincinnatiben zajló kemény pályás tenisztorna férfiversenyének első fordulójában, Udvardy Panna pedig 125 perces mérkőzésen veszített a nők mezőnyében.

A mesterverseny honlapja szerint a világranglista 83. helyén álló Fucsovics az esőszünet alatt jelezte, hogy nem kívánja folytatni a francia Terence Atmane (46.) elleni mérkőzését. Riválisa az első játszmában 3:1-re vezetett ekkor.

Udvardy (77.) simán elveszítette az első szettet a spanyol Cristina Bucsával (38.) szemben, a másodikat viszont még simábban megnyerte. A harmadik felvonás pontosan annyi ideig tartott, mint az első kettő összesen, és csak egy elveszített adogatójáték volt, de a spanyol 6:5-ös előnyét követően az a magyar teniszező búcsúját jelentette.

TENISZ
ATP ÉS WTA 1000-ES TORNA, CINCINNATI
1. forduló (a 64 közé jutásért)
Férfiak
Terence Atmane (francia)–Fucsovics Márton 3:1-nél Fucsovics feladta.
Nők
Cristina Bucsa (spanyol)–Udvardy Panna 6:2, 1:6, 7:5 
Később
17.00 után: Bondár Anna–Jessica Bouzas (spanyol)
 

 

 

Cincinnati Open Fucsovics Márton Udvardy Panna
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