Gróf Dávid aranyérmesként jutna vissza az élvonalba a diósgyőriekkel

Bár több klub is csábította, a DVTK-t választotta Gróf Dávid. A rutinos, 37 éves kapus szerdán már együtt edzett a csapattal, szombaton pedig szinte biztosan vele kezdődik az összeállítás – a DVTK az FC Ajkát fogadja 17.30-tól.

„Már korábban is beszélgettem a diósgyőriekkel, s bár külföldről is érdeklődtek irántam, a családommal mindent mérlegelve úgy döntöttünk, hogy Miskolcra költözünk, és segítek abban, hogy a klub elérje a célját, vagyis a visszajutást az NB I-be – mondta lapunknak Gróf Dávid, aki a nyáron távozott a Ferencvárostól, s szabadon szerződtethetőként szerezte meg a miskolci klub. – Nem titkolt célom, hogy szeretnék még az NB I-ben védeni, bízom benne, hogy ez egy év múlva sikerül is… Vezérként számítanak rám, ez is érv volt a diósgyőri folytatás mellett, no meg az, hogy tapasztaltam, milyen itt ellenfélként játszani: itt imádják a csapatot, a futballt, s biztos vagyok benne, hogy ha jönnek az eredmények, sokan buzdítanak minket. Jó légkörű öltözőbe kerültem, s akad néhány ismerős arc is: Bényei Ágostonnal és Szatmári Csabával Debrecenben, Holdampf Gergővel a Honvédban futballoztam együtt. Hiszem, hogy nem kell az idény végén osztályozót játszanunk, hanem aranyérmesként jutunk vissza az élvonalba.”

Érdekesség, hogy Gróf legutóbb hat évvel ezelőtt szerepelt az NB II-ben, akkor a Debreceni VSC színeiben védett – a 2020–2021-es idény után bajnokként tért vissza a klub az élvonalba.

„Természetesen tudom, hogy a két osztály között nagy a különbség, de vagyok már olyan rutinos, hogy ezt kezeljem: márciusban még az Európa-liga nyolcaddöntőjében védtem a Ferencváros színeiben, most NB II-es bajnokira készülök, de nincs ezzel baj, a legfontosabb az, hogy jelentős célt tűztek ki Miskolcon, s ebben részt akartam venni. Végigdolgoztam a nyarat, ugyanolyan ritmusban, mint ha csapattal készültem volna: édesapám kapusedzést tartott, kondiztam, sokat melóztam, szóval jó erőnléti állapotban várom a tétmeccseket. Úgyhogy minden kerek, már csak nyerni kell a meccseket.”

4. FORDULÓ

Augusztus 15., szombat

17.30: FC Nagykanizsa–Soroksár SC

17.30: Diósgyőri VTK–FC Ajka

17.30: Mezőkövesd Zsóry FC–BVSC-Zugló

17.30: Kecskeméti TE–Videoton FC Fehérvár

17.30: Szeged-Csanád Grosics Akadémia–Gyirmót FC Győr

17.30: Kolorcity Kazincbarcika SC–HR-Rent Kozármisleny

Augusztus 16., vasárnap

17.30: Szentlőrinc–Aqvital FC Csákvár

17.30: Karcagi SC–Tiszakécskei LC