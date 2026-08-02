Egy szaúdi triatlonost hat évre eltiltott az ITA

Az ITA a honlapján tette közzé határozatát, amely egyszersmind Abdulrahman Alghamdi pályafutásának végét is jelentheti, mivel 38 éves. A triatlonos két tiltott teljesítményfokozó szerre – boldenonra és CERA-ra – is pozitív tesztet produkált tavaly novemberben, amikor mintát vettek tőle a Rijádban megrendezett 6. Iszlám Szolidaritási Játékokon.

A boldenon egy anabolikus szteroid, amely serkenti az izomnövekedést és felgyorsítja a regenerálódást, a CERA pedig egy hosszan ható EPO-származék, amely fokozza a vörösvértestek termelését és az állóképességet. Eltiltását a szokásos négyéves szankción túl két esztendővel meghosszabbították, mivel súlyosbító körülményként értékelték, hogy több tiltott szert is használt. Alghamdi legjobb nemzetközi eredménye a 2025-ös kínai Világjátékokon elért 14. helyezés volt.