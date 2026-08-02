Nemzeti Sportrádió

Egy szaúdi triatlonost hat évre eltiltott az ITA

2026.08.02. 12:14
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Abdulrahman Alghamdit (jobbra) hat évre eltiltották a versenyzéstől (Fotó: AFP)
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triatlon Nemzetközi Tesztelő Ügynökség Abdulrahman Alghamdi
Hatévi versenytilalommal sújtotta az egyik legjobb szaúd-arábiai triatlonost a Nemzetközi Tesztelő Ügynökség (ITA) szteroid- és EPO-használat miatt.

 

Az ITA a honlapján tette közzé határozatát, amely egyszersmind Abdulrahman Alghamdi pályafutásának végét is jelentheti, mivel 38 éves. A triatlonos két tiltott teljesítményfokozó szerre – boldenonra és CERA-ra – is pozitív tesztet produkált tavaly novemberben, amikor mintát vettek tőle a Rijádban megrendezett 6. Iszlám Szolidaritási Játékokon. 

A boldenon egy anabolikus szteroid, amely serkenti az izomnövekedést és felgyorsítja a regenerálódást, a CERA pedig egy hosszan ható EPO-származék, amely fokozza a vörösvértestek termelését és az állóképességet. Eltiltását a szokásos négyéves szankción túl két esztendővel meghosszabbították, mivel súlyosbító körülményként értékelték, hogy több tiltott szert is használt. Alghamdi legjobb nemzetközi eredménye a 2025-ös kínai Világjátékokon elért 14. helyezés volt.

 

triatlon Nemzetközi Tesztelő Ügynökség Abdulrahman Alghamdi
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